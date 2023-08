Kalsdorf bezwingt Bruck - vier Mal Aluminium verhindert Torfestival

Details Dienstag, 22. August 2023 22:11

Am Dienstagaband kam es zum Nachtragsspiel der ersten Runde in der steirischen Landesliga zwischen dem SC Kalsdorf und dem SC Bruck an der Mur. Am Ende konnten sich die Kalsdorfer knapp aber doch mit 2:1 durchsetzen. Zwei Blitztore der Gastgeber jeweils zum Start der ersten und zweiten Halbzeit brachten letztlich die drei Punkte für den Regionalliga-Absteiger.

Bruck zog in Kalsdorf den Kürzeren

Blitzstart für Kalsdorf

Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Dominik Derrant traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Dem Tor war ein bitterer Konzentrationsfehler der Brucker vorausgegangen. Mit der Führung im Rücken wollen die Kalsdorfer nachlegen, woraus aber nichts wird. Matthias Pagger traf zum 1:1 zugunsten von SC Stadtwerke Bruck/Mur (23.) - er versenkt einen Freistoß direkt im Kasten. Damit ist wieder alles offen. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Vor der Pause muss aber noch Martin Gschiel verletzt ausgwechselt werden.

Vier Mal Aluminium

Im zweiten Durchgang wieder der Blitzstart cer Kalsdorfer: Für das 2:1 des SC Kalsdorf zeichnete Ian Regvar verantwortlich (51.) - er trifft nach einem Stanglpass. Damit führen wieder die Gastgeber. Dann geht es Hin und Her. Die Brucker haben in der Folge Pech - man trifft zwei Mal die Latte. In der Schlussphase haben auch die Brucker Glück - als die Murstädter alles nach vorne schmeißen, treffen auch die Kalsdorfer jeweils Latte und Stange. Am Ende behielt Kalsdorf gegen SC Bruck/Mur die Oberhand.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Freitag empfängt der SC Kalsdorf SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, während Bruck/Mur am selben Tag gegen ASK Mochart Köflach Heimrecht hat.

Philipp Gröblinger (Sportlicher Leiter): "Die Niederlage ist sehr bitter und sehr unglücklich. Wir hätten uns für die Leistung belohnen müssen. Selbst die Niederlage stimmt mich also positiv. Der Wille der Mannschaft war großartig. Schade, dass wir ohne Punkte nach hause fahren."

Landesliga: SC Copacabana Kalsdorf – SC Stadtwerke Bruck/Mur, 2:1 (1:1)

51 Ian Regvar 2:1

23 Matthias Pagger 1:1

4 Dominik Derrant 1:0

Aufstellungen:

Kalsdorf: Alexander Strametz, Raphael Willibald Glanznig, Ian Regvar, Daniel Steinwender, Lukas Bernhard Schloffer, Gregor Grubisic, Lukas Martin Schusteritsch, Luca Pichler, Victor Maric, Mario Pilz, Dominik Derrant (K) Ersatzspieler: Alexander Hofer, Roland Schadl, Lukas Skrivanek, Noah Yaya Bah, Sanel Hodzic, Edon Sahiti

Bruck: Marcel Kai Maierhofer - Cajetan Beutle, Jonas Thürschweller, Gjergj Shabani (K), Nico Dormann - Martin Gschiel, Matthias Pagger, Jakob Erlsbacher, Lorenz Reisinger - Lukas Tomic, Stipo Grgic Ersatzspieler: Lukas Thonhofer, Aleksandar Shalev, Brajan Grgic, Mark Riegel, Leke Krasniqi, Marcel Katic

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.