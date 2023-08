FC Gamlitz zeigt sich gnadenlos und überrollt den UFC Fehring

Details Mittwoch, 23. August 2023 21:14

Der FC Gamlitz kam im Nachtrag aus der 1.Runde zu einem 4:0-Sieg gegen Fehring. Es war eine einseitige Partie, in die Mannschaft von Trainer Zoran Begic keine Fragen offen ließ. Man holte den ersten Dreier in der noch jungen Saison.

Nichts zu holen gab es für Tobias Höber und seine Mannschaftskollegen im Nachtrag am Dienstagabend

Zwei ersatzgeschwächte Teams und kurz nach Spielbeginn wieder ein Verletzter

Das Team von Trainer Rainer Pein ging ebenso wie die Gastgeber mit einer veränderten Mannschaft ins Spiel, da auf beiden Seiten mehrere Spieler verletzt sind. Nach gut zehn Minuten verletzte sich dann Christian Land, er ist der nächste Patient bei den Gästen - er wurde durch Julian Fabian ersetzt.

Ivan Mihaljevic war vor 350 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (19.).

Nach einem geklärten Eckball nimmt sich Ivan ein Herz und verwandelt volley zur Führung Monkey47, Ticker-Reporter

Dominik Oswald trug sich in der 22. Spielminute in die Torschützenliste mit einem souverän verwandelten Elfmeter ein. Dabei verlud er Gästekeeper Elias Baumgartner geschickt. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war, als Schiedsrichter Julian Edlinger zur Pause pfiff.

Nach einer guten Stunde war endgültig alles entschieden

Für ruhige Verhältnisse sorgte Oswald, als er das 3:0 per Freistoss für Gamlitz besorgte (64.). Spätestens ab diesem Moment war für die Gäste klar, dass in diesem Spiel nicht viel mitzunehmen ist.

Durch ein Eigentor von Denis Topolovec verbesserten die Gastgeber den Spielstand auf 4:0 für sich (88.). Es lief an diesem Abend einfach nicht für Fehring, auch die beste Chance zum Ehrentreffer wurde kurz vor Schluss verpasst.

So steht es um beide Teams

Am Ende feierte FC Gamlitz einen deutlichen Sieg. Gegen UFC Fehring kam der FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz zum ersten Saisonsieg und hält nun bei vier Punkten

Das nächste Mal ist FC Gamlitz am 26.08.2023 gefordert, wenn man um 18:00 bei SV Raiffeisen Wildon antritt. Für Fehring geht es schon am Freitag um 19:00 bei Hofmann Personal Ilzer SV weiter. Fehring hat zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison die rote Laterne über.

Stimme zum Spiel

Rainer Pein - Trainer Fehring

"Ein absoluter Albtraum. Zusätzlich zu unseren selbstverschuldeten Sperren haben wir nach 3 Runden 4 Langzeitverletzte. Keine Ahnung was wir verbrochen haben. Jetzt werden wir enger zusammenrücken und alles dafür tun, um aus dem Tief wieder raus zu kommen. Gratulation an Gamlitz zum verdienten Sieg."

Aufstellungen:

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Matej Andrejc, Gabriel Rode (K) (Jan-Markus Hiden 66.), Martin Oberluggauer, Kenan Dzakovac, Boris Planeta, Timotej Mate (Fabian Maurice Neuhold 66.), Moritz Wolkinger, Alen Polanec (Jan Krist 76.), Petar Turkovic, Ivan Mihaljevic, Dominik Oswald (Philip Bruno Fuchs 76.)



Trainer: Zoran Begic

Fehring: Elias Baumgartner - Denis Topolovec, Benjamin Glanz, Christian Landl (Julian Fabian 18.) - Jan Marcijus, Tobias Höber, Marco Lindner (K), Michael Weitzer - Felix Glanz (Maximilian Lindenmann 79.), Leonhard Kaufmann (Vito Milosevic 57.), Daniel Pöltl



Trainer: Rainer Pein Bericht Florian Kober Fotos: Richard Purgstaller

Landesliga: FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz – UFC Fehring, 4:0 (2:0)

88 Eigentor durch Denis Topolovec 4:0

64 Dominik Oswald 3:0

22 Dominik Oswald 2:0

19 Ivan Mihaljevic 1:0

