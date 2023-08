Lebring zu abgebrüht: Klarer Sieg in Schladming

Details Freitag, 25. August 2023 22:00

Mit 0:3 verlor FC Hohenhaus Tenne Schladming am Freitag zu Hause deutlich gegen SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring. Die Ennstaler müssen früh in der Partie zwei Verlusttreffer hinnehmen, die letztlich Lebring auf die Siegerstraße brachten. Schladming zieht damit neuerlich den Kürzeren, nachdem man in der Vorwoche gegen Tillmitsch verloren hatte.

Allen Grund zur Freude für die Lebringer.

Schladming mit Top-Chance zum Start

Dabei hätte die Partie anders verlaufen können, denn zunächst haben die Schladminger eine Top-Gelegenheit auf die Führung. Der Ball kann aber gerade noch auf der Linie geklärt werden. Die Lebringer machen es ihrerseits besser. Marco Heil war es, der vor 700 Zuschauern für SV Lebring den Führungstreffer besorgte (13.) - katastrophaler Fehlpass von Goalie Krenn im Tor direkt auf Heil, der nur noch Danke sagen muss. Mit der Führung im Rücken wollen die Lebringer nachlegen. Schladming lässt sich aber nicht unterkriegen und findet erneut eine gute Gelegenheit vor, die man aber nicht nutzt. Die Gäste machen es wieder besser. In der 39. Minute brachte Jure Volmajer das Netz für den Gast zum Zappeln - er wird schön in Szene gesetzt und überlupft Torwart Krenn. Mit der Führung für Lebring ging es in die Kabine.

Blitzstart von Lebring

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Blitzstart der Südsteirer. Das 3:0 für SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring stellte Volmajer sicher. In der 49. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie - wieder überlupft er den Torwart. Das ist gleichzeitig das Endergebnis. Schladming gibt zwar weiter nicht auf, doch das Spiel ist entschieden. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen Alem Kulasin feierte SV Lebring einen dreifachen Punktgewinn gegen FC Schladming.

Bei Lebring präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (10).

Schladming hat bisher alle sechs Punkte zuhause geholt. Mit diesem Sieg zog SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring am Heimteam vorbei auf Platz vier. FC Hohenhaus Tenne Schladming fiel auf die sechste Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Kommende Woche tritt FC Schladming bei ASK Mochart Köflach an (Freitag, 19:00 Uhr), parallel genießt SV Lebring Heimrecht gegen den SC Copacabana Kalsdorf.

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Wir haben heute gegen einen starken Gegner gespielt. Der Sieg geht in Ordnung, wir hätten die Begegnung aber anders gestalten können. Wenn wir nach wenigen Minuten mit 1:0 in Führung gehen, verläuft die Partie vielleicht anders."

Aufstellungen:

Schladming: Christian Krenn (K) - Martin Reiter, Leonhard Ettlmayr, Akos Fodor, Thomas Weikl, Andre Unterberger, Cyprian Valko - Johannes Felsner, Sebastian Auer, Marcel Ruckhofer - Daniel Krammel Ersatzspieler: Philipp Schrempf, Antonio Solaja, Lars Kabusch, Leon Grgic, Andreas Burgsteiner, Kilian Danklmayer

Lebring: Tomislav Lipovac - Stefan Greistorfer, Tobias Ehmann, Christoph Martschinko, Florian Ferk - Nejc Rober, Sebastian Mann, Michael Hofer (K) - Marco Heil, Jonas Lang, Jure Volmajer Ersatzspieler: Dominik Huberts, Herbert Rauter, Fabio Schwinger, Alexander Hofbauer, Florian Gruber, Tobias Urdl

Landesliga: FC Hohenhaus Tenne Schladming – SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, 0:3 (0:2)

49 Jure Volmajer 0:3

39 Jure Volmajer 0:2

13 Marco Heil 0:1

