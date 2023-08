Fehring meldet sich zurück: Ein Schnellstart von Glanz reicht am Ende aus

Details Freitag, 25. August 2023 22:07

Nach vier Runden hat es auch für den UFC Fehring einmal geklappt. Die Elf von Rainer Pein fügte Hofmann Personal Ilzer SV am Freitag die erste Saisonniederlage bei und siegte mit 1:0.

Schnelles Tor von Fehring

Das Spiel begann mit einer Schrecksekunde für die Gastgeber: Nach einem Fehler der Ilzer Defensive - es schien die Abwehr war mit den Gedanken noch in der Kabine - stellte Felix Glanz vor 650 Fans einen Treffer für Fehring sicher. Der Ilzer SV steckte aber nicht auf, setzte alles daran ein Tor zu erzielen - der Ausgleichstreffer wollte aber nicht gelingen. Die Fehringer-Abwehr stand wie ein Fels in der Brandung.

Die Zeit läuft gegen die Ilzer. Man hat den Eindruck die Heimelf läuft hier gegen eine Wand, Fehring hält tapfer am knappen Vorsprung fest. davidwinter, Ticker-Reporter

Ilzer Sturmlauf blieb unbelohnt

Auch im zweiten Spielabschnitt sahen die Besucher ein ähnliches Bild - Ilz produzierte viele Möglichkeiten - Fehring-Keeper Pascal Sommerfeld war aber nicht zu bezwingen und hielt die Null heldenhaft fest. In der 80. Minute musste Leo Kaufmann das Spielfeld blutüberströmt verlassen. Nach einem Zweikampf brach er sich die Nase. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

Ilzer SV verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem fünften Rang.

UFC Fehring gibt durch diesen Erfolg die rote Laterne ab. Für den Gast steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher ein Remis und zwei Niederlagen aufwies.

Ilz tritt am kommenden Freitag bei der Zweitvertretung von SV Lafnitz an, Fehring empfängt am selben Tag SV Raiffeisen Wildon.

Stimmen zum Spiel:

Karl-Heinz Salchinger, Sektionsleiter Ilz:

"Wir sind leider selber schuld, dass wir verloren haben. Wir haben unsere vielen Chancen nicht genützt und mit viel zu wenig Nachdruck gespielt."

Christian Scheer, Trainer Ilz:

"Es war ein guter Auftritt und sehr dominanter Auftritt meiner Mannschaft. Wir hatten viel Ballbesitz und die eine oder andere Chance. Wir waren leider vor dem Tor zu wenig kaltschnäuzig und zusätzlich hat Pascal Sommerfeld souverän gehalten."

Rainer Pein, Trainer Fehring:

"Das war ein glücklicher Sieg für uns. Die drei Punkte waren extrem wichtig für die Moral meiner Mannschaft. Leider haben wir bei diesem Spiel wieder einen Spieler verloren. Leonhard Kaufmann musste mit einem Nasenbeinbruch raus. Ich bin jetzt seit acht Jahren im Trainergeschäft tätig, aber so eine Pechsträhne bezüglich Verletzungen habe ich noch nie erlebt."

Landesliga: Hofmann Personal Ilzer SV – UFC Fehring, 0:1 (0:1)

2 Felix Glanz 0:1

Aufstellungen:

HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Daniel David Schuh, Andreas Julian Tatschl, Lukas Ritter, Patrick Ramminger, Jonas Ferdinand Kohl, Fabian Wetl, Michael Kuwal , BSc (K), Markus Hadler, Stefan Gölles, Christoph Gruber, Alexander Pieber

Fehring: Pascal Sommerfeld (K) - Denis Topolovec, Benjamin Glanz, Julian Fabian, Josip-Domagoj Hranilovic - Jan Marcijus, Tobias Höber, Marco Lindner, Michael Weitzer - Felix Glanz, Daniel Pöltl

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

