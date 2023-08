Aufsteiger SV Tillmitsch weiterhin auf der Erfolgsspur - Kalsdorf lässt drei Punkte liegen

Details Freitag, 25. August 2023 22:15

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom SC Copacabana Kalsdorf und SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, die mit 0:1 endete. Der Aufsteiger bleibt mit diesem Auswärtssieg weiter auf der Erfolgsspur. Das Team von Trainer Bernd Windisch steht nach vier Runden bei neun Punkten und ist auf dem zweiten Platz der Tabelle, punktgleich mit dem Tabellenführer aus Köflach

Emir Dautovic zeichnete für das Siegestor verantwortlich

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Beide Teams neutralisierten sich weitgehenst und die 355 Zuschauer sahen viele Duelle im Mittelfeld an einem schwülen Fußballabend im Kalsdorfer Stadion.

Es war die 58. Minute, als Emir Dautovic den entscheidenden Treffer für SV Tillmitsch sicherstellte. David Schloffer setzte einen platzierten Schuss auf das Kalsdorfer Gehäuse, Dautovic stand goldrichtig und schob aus kurzer Distanz zur Führung des Aufsteigers ein. Es blieb auch weiterhin ein Spiel, in dem der Gast ein Chancenplus vorweisen konnte.

Kurz vor Spielende musste bei den Gästen Sven Dodlek ausgewechselt werden, der sich wohl schwerer verletzt haben dürfte.

In der 90.Minute rettete der Tillmitscher Keeper Markus Gröbacher seiner Mannschaft die drei Punkte. Nach einem Foul gab es einen direkten Freistoss und Gregor Grubisic trat an, setze den Ball über die Mauer und dies hätte der Ausgleich sein müssen. Der Tillmitscher Torwart hatte da jedoch massiv was dagegen und wehrte den Ball großartig ab. Dies war zugleich die größte Chance des Regionalliga-Absteigers gegen den Aufsteiger.

Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 1:0 zugunsten der Gäste - der Aufsteiger hatte weitere drei Punkte auswärts geholt. Dies mit einem deutlichen Chancenplus gegen den SC Kalsdorf, der nur in der Schlussminute wirklich gefährlich wurde.

So steht es um die beiden Teams, so geht es nächste Woche weiter

Der SC Kalsdorf besetzt momentan mit sechs Punkten den neunten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 5:5 ausgeglichen. In dieser Saison sammelte der Gastgeber bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position zwei. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von SV Tillmitsch. Man kann bei den Südsteirern mehr als zufrieden sein mit diesem Start in die Landesligasaison.

Kalsdorf stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring vor - was ein spannendes Duell auf Augenhöhe brinegn sollte. Einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch SK Raiffeisen Fürstenfeld. Ein weiterer Prüfstein für den Gastgeber gegen eine etablieberte Truppe.

Stimmen zum Spiel:

Bernd Windisch, Trainer Tillmitsch:

"Das war ein mehr wie verdienter Auswärtsieg. Ich muss meiner Mannschaft ein großes Lob aussprechen."

Kalsdorf: Alexander Strametz, Raphael Willibald Glanznig, Ian Regvar, Daniel Steinwender, Lukas Bernhard Schloffer, Gregor Grubisic, Stefan Johannes Pfeifer (K), Luca Pichler, Victor Maric, Mario Pilz, Dominik Derrant



Ersatzspieler: Alexander Hofer, Roland Schadl, Lukas Skrivanek, Sanel Hodzic, Edon Sahiti, Lukas Martin Schusteritsch



Trainer: Haris Medjedovic

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Markus Gröbacher - David Immanuel Otter, Dominic Andre Langbauer (K), Emir Dautovic, Bostjan Bizjak - Sven Dodlek, Simon Johannes Scheucher, Philipp Posch, David Kevin Schloffer, Timotej Polanc - Filip Smoljan



Ersatzspieler: Markus Heil, Haris Hrustan, Paul Krizanac, Aldo LLambi, Lukas Liebmann, Adam Radai



Trainer: Bernd Windisch Bericht Florian Kober Foto: RIPU

Landesliga: SC Copacabana Kalsdorf – SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, 0:1 (0:0)

58 Emir Dautovic 0:1

