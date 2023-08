Nach zwei Blitztoren: Bruck jubelt gegen Köflach

Details Freitag, 25. August 2023 22:48

Durch ein 2:0 holte sich SC Stadtwerke Bruck/Mur in der Partie gegen ASK Mochart Köflach drei Punkte. Zwei schnelle Tore in Halbzeit eins von Stipo Grgic und Cajetan Beutle brachten die Murstädter auf die Siegerstraße. Bruck fügt Köflach damit die erste Saisonniederlage zu.

Schnelle Tore

Vor 150 Zuschauern markierte Stipo Grgic das 1:0 (11.) - er versenkt einen Eckball direkt im Kasten. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was auch gelingt. Bereits in der 15. Minute erhöhte Cajetan Beutle den Vorsprung von SC Bruck/Mur - er kommt aus spitzem Winkel zum Ball und schießt ein. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich das Heimteam bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.

Köflach macht Druck

Im zweiten Durchgang erhöhen dann auch die Köflacher den Druck, wollen sich hier noch nicht geschlagen geben. Man tut sich im Murstadion aber schwer im Spiel nach vorne. Die Weststeirer riskieren in der Folge immer mehr, während Bruck auf Konter spielt. Letztlich bleibt es aber dabei - Bruck gewinnt gegen Köflach mit 2:0.

Bruck/Mur reklamiert mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich. SC Stadtwerke Bruck/Mur rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf dem dritten Platz. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von SC Bruck/Mur bei.

ASK Köflach ist mit neun Punkten aus vier Partien gut in die Saison gestartet. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des Tabellenprimus.

Am kommenden Freitag trifft Bruck/Mur auf SV Domaines Kilger Frauental, Köflach spielt am selben Tag gegen FC Hohenhaus Tenne Schladming.

Philipp Gröblinger (Sportlicher Leiter Bruck): "Das war heute wieder eine tolle Mannschaftsleistung. Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer letztlich unbedrängt mit 2:0 zu gewinnen, macht schon ein wenig stolz. Dennoch ist es nur eine Momentaufnahme. Wir machen weiter."

Aufstellungen:

Bruck: Marcel Kai Maierhofer - Cajetan Beutle, Jonas Thürschweller, Gjergj Shabani, Nico Dormann - Matthias Pagger, Jakob Erlsbacher, Lorenz Reisinger, Mark Riegel (K) - Lukas Tomic, Stipo Grgic Ersatzspieler: Lukas Thonhofer, Brajan Grgic, Benjamin Hadzic, Erion Krasniqi, Leke Krasniqi, Marcel Katic

Köflach: Christoph Kübek - Petar Smoljan, Tomislav Valasko - Christoph Michelitsch, Bozo Kosorcic (K), Grgo Zivkovic, Daniel Marinic, Luca Pistrich - David Grubesic, Fabio Pistrich, Nikica Filipovic Ersatzspieler: Nico Kammeritsch, Julian Kohlbacher, Raffael Horvath, Manuel Hödl, Ben Schweinzer, Florian Videk

Landesliga: SC Stadtwerke Bruck/Mur – ASK Mochart Köflach, 2:0 (2:0)

15 Cajetan Beutle 2:0

11 Stipo Grgic 1:0

