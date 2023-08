Einbahnstraßenfußball: Heiligenkreuz triumphiert über Frauental

Eingeschworene Truppe: Heiligenkreuz ist im eigenen Stadion eine Macht

Doppelpack von Skoflek und Unterkircher

Schon früh in der 5. Minute eröffnete Patrick Unterkircher mit einem präzisen Stangler das Tor-Konto für Heiligenkreuz. Sein genauer Pass fand den einlaufenden Ziga Skoflek, der den Ball souverän im Netz unterbrachte und die Führung erzielte. Diese frühe Führung gab Heiligenkreuz einen vielversprechenden Start in die Partie.

Die Überlegenheit des Tus Heiligenkreuz am Waasen setzte sich fort, als Ziga Skoflek in der 20. Minute einen weiteren Treffer erzielte. Über die rechte Seite durchgebrochen, fand eine präzise Flanke ihren Weg in die Box zu Skoflek, der die Gelegenheit nutzte und auf 2:0 erhöhte. Das Spielgeschehen war geprägt von einseitigem Fußball, bei dem Heiligenkreuz eine beeindruckende Performance zeigte. Kurz vor dem Pausenpfiff vollendete Patrick Unterkircher eine herausragende Kombination, bei der Lukas Ratschnig den Ball auflegte und Unterkircher nur noch einschieben musste, um das 3:0 zu markieren.

Frauental hatte nichts zu bestellen

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste aufgehört hatte, mit Heiligenkreuz in der Hauptrolle - die Dominanz des Gastgebers setzte sich fort. In der 53. Minute, erhöhte Patrick Unterkircher erneut das Ergebnis auf 4:0. Nach einem abgeprallten Schuss von Manuel Leeb war Unterkircher zur Stelle und verwandelte sicher. Heiligenkreuz festigte damit seine Kontrolle über das Spiel und baute den Vorsprung weiter aus.

Trotz des Rückstands zeigte der SV Domaines Kilger Frauental Kampfgeist und erzielte in der 83. Minute einen sehenswerten Treffer. Dominik Weiss verwandelte eine artistische Flanke vom linken Flügel und verkürzte auf 4:1.

Die Begegnung lockte insgesamt 250 Zuschauer an, die Zeuge eines intensiven und ereignisreichen Spiels wurden. Der Tus Heiligenkreuz am Waasen konnte mit seiner herausragenden Leistung und einem beeindruckenden Zusammenspiel den 4:1-Sieg einfahren und sich somit als verdienter Sieger feiern lassen.