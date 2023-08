Entscheidung in Minute 89: Gnas jubelt über drei Punkte gegen Hartberg Amateure

Details Samstag, 26. August 2023 08:02

Am Freitag begrüßte der USV Gnas die FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateute. Die Begegnung ging mit 2:1 zugunsten von Gnas aus. Nach einigen vergebenen Chancen der Gnaser in Halbzeit 1 war das Spiel schließlich bis zur letzten Minute spannend. So holen sich die Gnaser die ersten drei Punkte in dieser Saison.

Schnelle Gnaser Führung

Bereits in der 6. Minute gab es eine gute Gelegenheit für die Gnaser, Gabriel Puntigam erläuft einen Ball, spielt den Tormann aus und aus spitzem Winkel schiebt er den Ball zur Miite, wo es keinen Gnaser Abnehmer gab. In der 15. Minute gingen die Gnaser in Führung. Raphael Kniewallner bedient auf rechts Johannes Unegg, seinen Stanglpass verwertete Gabriel Puntigam zum 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Gnaser nachlegen, woraus aber nichts wird. Mit dem ersten Torschuss der Gäste durch Michael Hutter aus 22 Meter nach Zuspiel von Samir Mujkanovic in der 41. Minute stellten die jungen Hartberger auf 1:1. Mit diesem Stand ging es in die Kabinen.

Entscheidung in Minute 89

In der 2. Halbzeit kamen die Gäste immer besser ins Spiel und tauchten immer wieder gefährlich vor dem Tor von Michael Sammer auf. In der 59. Minute konnte Sammer einen Abschluss von Lind Hajdari abwehren. Wenig später wurde ein Tor der Hartberger wegen Abseitsstellung nicht anerkannt. Die Gäste drängten weiter, aber die Gnaser Abwehr hielt den Angriffen stand. Die Gnaser kämpften beherzt weiter und In den letzten 10 Minuten ging noch einmal ein Ruck durch die Gnaser Mannschaft. Eine gute Möglichkeit von Gabriel Puntigam wurde in der 78. Minute vergeben. In der 89. Minute kam Johannes Unegg nach einem weiten, hohen Pass von Thomas Suppan an den Ball, setzte sich gegen Verteidiger Erik Schellenberger durch und schob das Leder unter dem Jubel der 600 Fans zum 2:1 in den Kasten. Damit konnten die Heimischen den ersten Sieg in dieser Saison einfahren.

Gnas machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem 13. Platz. Die Heimmannschaft hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man einmal die Punkte geteilt und zwei Niederlagen kassiert.

Bei den FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateuren präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (10). Der Gast verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem achten Rang. In dieser Saison sammelte Eggendorf/Hartberg bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

USV Gnas tritt am kommenden Freitag bei FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz an, die FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure empfangen am selben Tag Tus Heiligenkreuz am Waasen.

Marko Kovacevic (Trainer Gnas): "In der ersten Halbzeit müssen wir klarer führen . Hartberg war dann in der zweiten Halbzeit spielerisch stärker und dann ist natürlich in den Schlussminuten der Siegtreffer ein wenig glücklich gefallen. Die ersten drei Runden war das Spielglück nicht auf unserer Seite, heute haben wir es irgendwie erzwungen."

Aufstellungen:

Gnas: Michael Sammer - David Friedl, Jonas Kölli, Thomas Suppan, Tobias Kölli - Raphael Kniewallner (K), Daniel Zimmermann, David Fink - Johannes Unegg, Gabriel Puntigam, Fabian Horvat Ersatzspieler: Sebastian Haas, Sebastian Roth, Clemens Lerner, Marc Pöllitsch, Georg Eder, Stefan Thomas Strohmaier

Hartberg Amateure: Harald Postl, Emir Redzic (K), Lind Hajdari, Lukas Hirschböck, Samir Mujkanovic, Michael Hutter, Sam Schutti, Tobias Pfeffer, Matthias Postl, Manfred Gollner, Erik Schellenberger Ersatzspieler: DI Florian Faist, Damjan Kovacevic, Can Kisa, Jakob Mauerhofer, Tobias Wilfinger, Lukas Pfleger

Landesliga: USV Gnas – FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat, 2:1 (1:1)

89 Johannes Unegg 2:1

41 Michael Hutter 1:1

17 Gabriel Puntigam 1:0

Foto: Alois Niederl/SV Gnas

