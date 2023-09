Elf-Tore-Spekakel bringt den dritten Heimsieg von Aufsteiger Eggendorf/Hartberg Amat.

Details Freitag, 01. September 2023 22:42

In einem atemberaubenden Fußballspiel trafen die Mannschaften FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. und Tus Heiligenkreuz am Waasen aufeinander. Das Spiel wird sicherlich als eines der denkwürdigsten und torreichsten in die Geschichte eingehen.

Jürgen Lemmerer (Nr. 19) trifft zweimal

Wellenbad der Gefühle für die beiden Mannschaften

Das Spiel begann spektakulär, als Matthias Postl in der 5. Minute das erste Tor für FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. erzielte und seine Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Die Fans jubelten, doch Tus Heiligenkreuz am Waasen antwortete nur zehn Minuten später. Ziga Skoflek erzielte in der 15. Minute das Ausgleichstor zum 1:1.

Die Tore fielen weiterhin in rascher Abfolge. In der 19. Minute brachte Lind Hajdaridie Gastgeber mit 2:1 in Führung. Dann, in der 27. Minute, erhöhte Juergen Lemmerer auf 3:1. Doch auch auf der Gegenseite gab es Aktionen, und Tus Heiligenkreuz am Waasen erhielt in der 36. Minute eine gelbe Karte für Jure Jevsenak wegen eines Fouls. Kurz darauf gelang Juergen Lemmerer in der 37. Minute sein zweites Tor, und es stand 4:1. Tus Heiligenkreuz am Waasen kämpfte jedoch weiter und konnte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Ziga Skoflek auf 4:2 verkürzen.

Dramatische zweite Hälfte

Die zweite Halbzeit war nicht weniger dramatisch. Die Heimischen erhöhten in der 51. Minute auf 5:2 durch Lukas Hirschboeck. Doch die Gäste blieben weiter dran und erzielten in der 59. Minute das 5:3 durch Manuel Leeb, der einen Elfmeter verwandelte.

Die Spannung stieg weiter, als Nikola Vuksanovic in der 72. Minute mit einem Freistoß auf 5:4 für den Gast verkürzte. Doch die Zweitvertrung des TSV Hartberg konterte in der 80. Minute mit einem Strafstoßtor von Emir Redzic und erhöhte auf 6:4.

In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit sah Jure Jevsenak von Tus Heiligenkreuz am Waasen in der 90.+3 Minute noch eine gelb-rote Karte. Dennoch gelang es Ziga Skoflek, sein drittes Tor zu erzielen, und das Spiel endete mit einem denkwürdigen Ergebnis von 6:5 für FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure. Die Spieler beider Teams zeigten großen Einsatz und lieferten den 200 Fans ein unvergessliches Fußballerlebnis.

So steht es um die Teams

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Team von Coach Markus Karner hat bisher alle neun Punkte zuhause geholt. Eggendorf/Hartberg reklamiert mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich. FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf dem dritten Platz. Mit 16 geschossenen Toren gehört Eggendorf/Hartberg Amat. offensiv zur Crème de la Crème der Landesliga. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Eggendorf/Hartberg.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Tus Heiligenkreuz klar erkennbar, sodass bereits 15 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Die Abwehrprobleme von Tus Heiligenkreuz am Waasen bleiben akut, sodass Tus Heiligenkreuz weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Erfolgsgarant von Heiligenkreuz ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 18 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt.

Während FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. am nächsten Freitag (19:00 Uhr) bei SC Stadtwerke Bruck/Mur gastiert, duelliert sich Tus Heiligenkreuz am Waasen zeitgleich mit FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz.

Stimmen zum Spiel:

Markus Karner, Trainer Hartberg Amateure:

"Ich werfe gleich mal zwei Euro ins Phrasenschwein. Das war ein Wellenbad der Gefühle. Wir haben unseren Matchball toll auf den Platz gebracht. Wir haben den Fans sehenswerte Offensivaktionen - flankiert von Treffern - geliefert. Der Gegner war richtig stark. Wir haben aber auch leider Geschenke verteilt, zwei Treffer waren schwere Fehler von uns. Wir lassen sicher aufgrund des hohen Fehlerpotentials bei der Mannschaft keine Ausreden gelten und nehmen aber klarerweise die drei Punkte und die aktuelle Tabellensituation mit in die nächste Wettkampfwoche."

Landesliga: FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. – Tus Heiligenkreuz am Waasen, 6:5 (4:2)

90 Ziga Skoflek 6:5

80 Emir Redzic 6:4

72 Nikola Vuksanovic 5:4

59 Manuel Leeb 5:3

51 Lukas Hirschboeck 5:2

46 Ziga Skoflek 4:2

37 Juergen Lemmerer 4:1

27 Juergen Lemmerer 3:1

19 Lind Hajdari 2:1

15 Ziga Skoflek 1:1

5 Matthias Postl 1:0

Startaufstellungen:

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.: Harald Postl, Emir Redzic (K), Maximilian Sellinger, Lind Hajdari, Michael Hutter, Sam Schutti, Jürgen Lemmerer, Tobias Pfeffer, Matthias Postl, Manfred Gollner, Erik Schellenberger



Ersatzspieler: DI Florian Faist, Lukas Hirschböck, Samir Mujkanovic, Can Kisa, Nelson Prenner, Tobias Wilfinger



Trainer: Markus Karner

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Jure Jevsenak, Lukas Ratschnig (K) - Nikola Vuksanovic, Manuel Leeb, Matej Pucko, Marco Heibl - Patrick Unterkircher, Ziga Skoflek, Nino Köpf



Ersatzspieler: Matej Radan, Jure Pihler, Andrè Kurzmann, Belmin Bevab, Florian Pinnitsch, Johannes Driesner



Trainer: Mag. Johannes Thier

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

