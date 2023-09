Knappe Angelegenheit: Lafnitz II schlägt Ilzer SV

Details Freitag, 01. September 2023 23:06

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen der Reserve von SV Lafnitz und Hofmann Personal Ilzer SV an diesem fünften Spieltag. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Spektakulärer Beginn

Die erste Möglichkeit in dieser Partie verzeichneten die Gäste. Ein Freistoß fiel aber zu schwach aus. Die Hausherren wachten jetzt auf und 200 Zuschauer verfolgten das 1:0 von Lafnitz II in der dritten Minute durch Ermin Mahmic. Nach einigen guten Torchancen der Gastgeber versenkte Patrick Ioan Gante die Kugel zum 2:0 (39.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde es nocheinmal gefährlich in der Ilzer Box - Maro Vrdoljak köpfte nach einem Eckball neben das Tor. So ging es mit der 2:0 Führung für SV Lafnitz II ging es in die Kabine.

Die Anfangsphase des zweiten Durchgangs hatte es in sich: Zuerst traf witterte Stefan Gölles seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 ein (48.). Nur eine Minute später zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt im Strafraum der Ilzer - Zvonimir Plavcic schoss den Strafstoß daneben. Obwohl Lafnitz II nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Ilz zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Ilz ist seit drei Runden sieglos

Hofmann Personal Ilzer SV verliert weiter an Boden und bleibt auch im dritten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

SV Lafnitz II ist jetzt mit sieben Zählern punktgleich mit Ilzer SV und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 8:8 auf dem sechsten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am Freitag muss Lafnitz II bei SV Raiffeisen Wildon ran, zeitgleich wird Ilz von SK Raiffeisen Fürstenfeld in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel:

Benjamin Posch, Trainer Lafnitz:

"Ein sehr intensives Spiel mit dem besseren Ende für meine Jungs. Erste Halbzeit hätte die Führung durchaus höher ausfallen können, da sind wir gut in die Tiefe gekommen und hatten ein paar Torchancen. In der zweiten Halbzeit hat uns der Gegner mit dem schnellen Tor und der nachfolgenden Leistung das Leben schwer gemacht. Das wir richtig stark. Am Ende war es eine coole Teamleistung meiner Jungs worauf wir aufbauen können und die eine gute Energie für die nächste Woche gibt.“

Landesliga: SV Lafnitz II – Hofmann Personal Ilzer SV, 2:1 (2:0)

48 Stefan Goelles 2:1

39 Patrick Ioan Gante 2:0

3 Ermin Mahmic 1:0

Aufstellungen:

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Daniel-Edward Daniliuc - Nico Resch, Stefan Trimmel - Luca Romeo Butkovic, Georg Grasser (K), Zvonimir Plavcic, Antonio Toni Trograncic, Ermin Mahmic - Benjamin Nyarko, Patrick Ioan Gante, Maro Vrdoljak



Ersatzspieler: Maximilian Gaugl, Lukas Michael Stefaner, Jura Stimac, David Kitting-Muhr, Harutjun Musikyan, Christoph Prasch



Trainer: Benjamin Posch , MSc

HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Daniel David Schuh, Andreas Julian Tatschl, Lukas Ritter, Patrick Ramminger, Jonas Ferdinand Kohl, Fabian Wetl, Michael Kuwal , BSc (K), Markus Hadler, Stefan Gölles, Christoph Gruber, Alexander Pieber



Ersatzspieler: Manuel Cerma, Simon Paier, Clemens Seifried, Marcel Tunst, Lucas Friedl, Tobias Breitenberger



Trainer: Christian Scheer

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

