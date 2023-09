Aufsteiger überrascht weiter: Schladming entführt Punkt aus Köflach

Details Freitag, 01. September 2023 23:10

ASK Mochart Köflach trennte sich an diesem Freitag von FC Hohenhaus Tenne Schladming mit 1:1. Damit knöpft der Aufsteiger den Weststeirern einen Punkt ab und stehen nach fünf Runden überraschend bei sieben Zählern. Köflach steht bei zehn Punkten. Fast wäre den Schladmingern in der Nachspielzeit sogar der Lucky Punch gelungen.

Trainer Halada konnte mit seinen Schladmingern schon sieben Punkte holen

Führung für Köflach

In der vierten Minute schon die erste Chance der Partie für Köflach: Marinic kommt im Rückraum zum Abschluss, Keeper Gebauer kann den Flachschuss gerade noch zur Ecke abwehren. Im Gegenzug klopfen die Schladminger an - es gibt zwei Eckbälle, die aber nichts einbringen. In der 15. Minute wird es eng: Nach einem Eckball kommt Köflachs Fabio Pistrich zum Abschluss, Andre Unterberger rettet für die Gäste auf der Linie. In der 17. Minute dann Schladming: Freistoß 20 Meter vor dem Tor, Felsner und Fodor stehen bereit. Es ist Fodor, der den Ball aufs kurze Kreuzeck schießt, doch Keeper Kübek kann klasse parieren. Es geht weiter Hin und Her. Vor 350 Zuschauern stellte Bozo Kosorcic das 1:0 für ASK Köflach sicher (36.) - nach einer Muster-Flanke von Filipovic steht Kapitän Kosorcic goldrichtig und verwertet per Kopf. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Tabellenführer, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Schladming schlägt zurück

Im zweiten Durchgang riskiert Schladming mehr, was Räume für Köflach eröffnet. Pistrich und Grubesic kombinieren sich links schön durch, die Flanke kommt gut zur Mitte, doch bei den Abschlüssen ist jeweils ein Schladminger im Weg. Es liegt ein Treffer in der Luft. Und so passiert es dann auch: Daniel Krammel traf zum 1:1 zugunsten von FC Schladming (75.) - Unterberger kommt auf der rechten Seite frei zur Flanke und bringt den Ball perfekt auf Krammel, der zum 1:1 einnickt. Kurz darauf beinahe das 2:1 für die Ennstaler: Freistoß aus guter Position - zentral 25 Meter vor dem Tor. Der Ball prallt an der Mauer ab und kommt zu Krammel, der aus der Drehung den Ball knapp am langen Eck vorbeisetzt. In der Nachspielzeit dann sogar noch beinahe der Lucky Punch für die Schladminger: Felsner kommt im Rückraum nach schlechter Abwehr zum Abschluss und haut den Ball nur knapp am kurzen Eck vorbei. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Köflach und Schladming spielten unentschieden.

ASK Mochart Köflach ist mit zehn Punkten aus fünf Partien gut in die Saison gestartet. Drei Siege, ein Remis und eine Niederlage hat der Gastgeber momentan auf dem Konto.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel FC Hohenhaus Tenne Schladming in der Tabelle auf Platz acht. Der Angriff ist beim Gast die Problemzone. Nur drei Treffer erzielte FC Schladming bislang. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat Schladming derzeit auf dem Konto. Der letzte Dreier liegt für FC Hohenhaus Tenne Schladming bereits drei Spiele zurück.

Nächsten Freitag (19:00 Uhr) gastiert ASK Köflach beim SC Copacabana Kalsdorf, FC Schladming empfängt zeitgleich SV Domaines Kilger Frauental.

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Ich denke, dass wir uns diesen einen Punkt heute verdient haben. Die Mannschaft hat gekämpft und alles in die Schlacht geworfen."

Aufstellungen:

Köflach: Christoph Kübek - Petar Smoljan, Tomislav Valasko - Bozo Kosorcic (K), Raffael Horvath, Ben Schweinzer, Daniel Marinic, Luca Pistrich - David Grubesic, Fabio Pistrich, Nikica Filipovic Ersatzspieler: Pascal Scherz, Christoph Michelitsch, Julian Kohlbacher, Manuel Hödl, Alexander Laschat, Florian Videk

Schladming: Maximilian Gebauer - Martin Reiter, Leonhard Ettlmayr (K), Akos Fodor, Thomas Weikl, Andre Unterberger - Johannes Felsner, Sebastian Auer, Marcel Ruckhofer, Simon Petscharnig - Daniel Krammel Ersatzspieler: Christian Krenn, Antonio Solaja, Lorenz Petscharnig, Andreas Burgsteiner, Cyprian Valko, Kilian Danklmayer

Landesliga: ASK Mochart Köflach – FC Hohenhaus Tenne Schladming, 1:1 (1:0)

75 Daniel Krammel 1:1

36 Bozo Kosorcic 1:0

