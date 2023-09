Glanz-Doppelpack: Fehring bezwingt Wildon

Details Samstag, 02. September 2023 00:03

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen Fehring und Wildon an diesem fünften Spieltag. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Beide Treffer erzielte im Übrigen Paul Glanz und brachte sein Team somit auf die Siegerstraße.

Torlos in die Pause

In der ersten Halbzeit fallen keine Tore. Wildon hat etwas mehr vom Spiel, kann aber aus dem Übergewicht im Mittelfeld nichts machen. Fehring tut sich im ersten Durchgang noch schwer, was sich im weiteren Verlauf der Partie ändern sollte. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Fehring geht in Führung

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Wildoner: Vor 350 Zuschauern traf Felix Glanz zum 1:0 (48.) - weiter Ball in die Spitze und Glanz ist zur Stelle. Mit der Führung im Rücken wollen die Fehringer nachlegen, woraus aber nichts wird, denn Wildon schlägt zurück. Michael Wallner witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für SV Raiffeisen Wildon ein (57.). Das Spiel ist auf Messers Schneide. Der Treffer zum 2:1 sicherte UFC Fehring nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Glanz in diesem Spiel (66.) - in Folge eines Zweikampfes landet der Ball vor den Füßen Glanzs und der lässt sich nicht zwei Mal bitten. Als Referee Gerhard Wango die Partie abpfiff, reklamierte der Gastgeber schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

Mit zwei Siegen weist die Bilanz von Fehring genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Mit nur drei Treffern stellt SV Wildon den harmlosesten Angriff der Landesliga. Die bisherige Saisonbilanz des Gasts bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Mit dem Gewinnen tut sich Wildon weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

UFC Fehring setzte sich mit diesem Sieg von SV Raiffeisen Wildon ab und nimmt nun mit sieben Punkten den siebten Rang ein, während SV Wildon weiterhin vier Zähler auf dem Konto hat und den 15. Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Freitag trifft Fehring auf USV Gnas, Wildon spielt am selben Tag gegen die Reserve von SV Lafnitz.

Aufstellungen:

Fehring: Pascal Sommerfeld (K) - Denis Topolovec, Benjamin Glanz, Christian Landl, Josip-Domagoj Hranilović - Nejc Omladic, Jan Marcijus, Tobias Höber, Marco Lindner - Felix Glanz, Daniel Pöltl Ersatzspieler: Johannes Fuchs, Maximilian Lindenmann, Vito Milosevic, Tobias Koller

Wildon: Lukas Waltl - Denis Perger, Fran Slamberger, Robert Pusaver - Nazar Gurban, Sandro Foda, Marc Möstl, Mag. Patrick Franz Schlatte (K), Markus Farnleitner, Zorko Gal - Matej Hoic Ersatzspieler: Andreas Boßler, Albinos Mavriqi, Marco Haar, Matej Kraner, Michael Wallner, Joshua Demirtas

Landesliga: UFC Fehring – SV Raiffeisen Wildon, 2:1 (0:0)

66 Felix Glanz 2:1

57 Michael Wallner 1:1

48 Felix Glanz 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.