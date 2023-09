Remis gegen Bruck nach bangen Minuten: Frauental-Goalie bleibt nach Flanke am Boden liegen

Details Samstag, 02. September 2023 00:15

Am Freitag kam SC Stadtwerke Bruck/Mur bei SV Domaines Kilger Frauental nicht über ein 1:1 hinaus. Der vermeintlich leichte Gegner war Frauental mitnichten. SV Frauental kam gegen SC Bruck/Mur zu einem achtbaren Remis. Der Fußball wurde allerdings zur Nebensache, denn Frauental-Goalie Daniel Paul musste mit einer schweren Verletzung ins Krankenhaus gebracht werden.

Daniel Paul zog sich eine schwere Verletzung zu

Führung für Frauental

Die Frauentaler finden gut ins Spiel und setzen den Gegner sogleich unter Druck. Vor 370 Zuschauern markierte Julian Christof das 1:0 (17.). Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Frauentaler nachlegen, woraus aber nichts wird. Komfortabel war die Pausenführung von SV Domaines Kilger Frauental dementsprechend nicht, aber immerhin ging die Heimmannschaft mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Bange Minuten

In der zweiten Halbzeit ist Bruck zunächst das stärkere Team. Es sollte schließlich auch das Tor zum Ausgleich gelingen. In der 72. Minute erzielte Matthias Pagger das 1:1 für Bruck/Mur. Dann wird es chaotisch und es folgen bange Szenen. Zunächst wird ein Brucker Tor wegen Abseits aberkannt (wobei die Entscheidung der Schirisi erst fiel, als die beiden Teams bereits am Mittelkreis Aufstellungen genommen hatten, dann wird das Spiel in der 83. Minute unterbrochen, nachdem der Frauentaler Goalie Daniel Paul nach einer Flanke ohne Fremdeinwirkung am Boden liegen bleibt. Er hat sich eine schwere Fußverletzung zugezogen und musste umgehend ins Spital gebracht werden. Am Ende trennten sich SV Frauental und SC Stadtwerke Bruck/Mur schiedlich-friedlich.

Frauental bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 16. Fünf Spiele und noch kein Sieg: SV Frauental wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel SC Bruck/Mur in der Tabelle auf Platz vier. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei.

Frauental tritt am kommenden Freitag bei FC Hohenhaus Tenne Schladming an, Bruck/Mur empfängt am selben Tag FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.

Philipp Gröblinger (Sportlicher Leiter Bruck): "Wir sind mit dem Punkt nicht zufrieden, weil mehr möglich gewesen wäre. Wir sind voll im Plan, und nun gilt der ganze Fokus dem nächsten schweren Spiel zuhause gegen Hartberg. Wir wünschen dem Frauentaler Schlussmann Alles Gute und gute Besserung."

Landesliga: SV Domaines Kilger Frauental – SC Stadtwerke Bruck/Mur, 1:1 (1:0)

72 Matthias Pagger 1:1

17 Julian Christof 1:0

