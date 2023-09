Nullnummer: Keine Tore für FC Gamlitz und Gnas

Details Samstag, 02. September 2023 11:56

Auf Tore warteten die Zuschauer der Partie zwischen FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz und USV Gnas vergeblich. Am Ende stand es immer noch 0:0. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Die Abwehr von Gnas stand sattelfest - Coach Marko Kovacevic hatte sie gut eingestellt

200 Besucher waren vor Ort

In den ersten 15 Minuten tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich an. Torchancen waren Mangelware. Die Gnaser Abwehr stand sehr kompakt, die Heimischen hatten es schwer in die Box zu gelangen. Die beste Möglichkeit im ersten Durchgang hatten die Auswärtigen - in Minute 31 bewies Gamlitz-Keeper Matej Andrec sein Klasse und rettete. Die erste Hälfte endete mit einem Pausenstand von 0:0

Fast das 0:1! Die Gnaser durch einen schönen Pass zwischen die Verteidigung allein vorm Tor, aber der Wolf krallt sich noch den Ball und rettet die Gamlitzer vor dem Rückstand Monkey47, Ticker-Reporter

Auch nach Wiederanpfiff tat sich nichts Entscheidendes auf dem Feld, sodass es schlussendlich hieß: Tore Fehlanzeige! Die 300 Besucher mussten das Stadion, ohne ein Tor gesehen zu haben, verlassen.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel FC Gamlitz in der Tabelle auf Platz zwölf. Die Heimmannschaft ist seit vier Spielen unbezwungen. Gnas findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Am nächsten Freitag reist Gamlitz zu Tus Heiligenkreuz am Waasen, zeitgleich empfängt USV Gnas UFC Fehring.

Ein "torreiches" Spiel geht zu Ende, beide Mannschaften dürfen einen Punkt anschreiben Monkey47, Ticker-Reporter

Stimmen zum Spiel:

Zoran Begic, Trainer Gamlitz:

"Das Ergebnis war gerecht. Wir haben mehr vom Spiel gehabt, Gnas hat gut verteidigt. Somit geht das Unentschieden in Ordnung."

Aufstellungen:

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Matej Andrejc, Gabriel Rode (K), Jan-Markus Hiden, Jan Kristl, Kenan Dzakovac, Boris Planeta, Timotej Mate, Moritz Wolkinger, Alen Polanec, Petar Turkovic, Dominik Oswald



Ersatzspieler: Endrit Basha, Martin Oberluggauer, Philip Bruno Fuchs, Marcel Philipp Berghofer, Fabian Maurice Neuhold, Ivan Mihaljevic



Trainer: Zoran Begic , BEd

Gnas: Alexander Roth - Sebastian Roth, David Friedl, Tobias Kölli - Raphael Kniewallner (K), Daniel Zimmermann, David Fink, Stefan Thomas Strohmaier - Johannes Unegg, Gabriel Puntigam, Fabian Horvat



Ersatzspieler: Sebastian Haas, Clemens Lerner, Marco Trummer, Georg Eder, Daniel Wolfgang Hierzer, Justin Stefan Horvat



Trainer: Marko Kovacevic

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

