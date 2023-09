Schladming bezwingt Frauental und feiert drittes Saison-1:0

Details Freitag, 08. September 2023 21:47

FC Hohenhaus Tenne Schladming trug gegen SV Domaines Kilger Frauental einen knappen 1:0-Erfolg davon. Einen packenden Auftritt legte FC Schladming dabei jedoch nicht hin.

Führung für Schladming

Die Schladminger starten mutig ins Spiel. Man zeigt, dass man die drei Punkte zu Hause behalten möchte. Es sollte dann auch ned lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Martin Reiter traf vor 650 Besuchern zum 1:0 (23.). Mit der Führung iM Rücken wollen die Ennstaler nachlegen, was aber trotz guter Chancen nicht gelingt.

Frauental riskiert

Im zweiten Durchgang riskiert dann Frauental mehr und drückt Schladminger in die eigene Hälfte, Tore sollten allerdings keine mehr fallen. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

Nach sechs absolvierten Spielen stockte Schladming sein Punktekonto bereits auf zehn Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Prunkstück des Gastgebers ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst sechs Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat FC Hohenhaus Tenne Schladming momentan auf dem Konto.

Mit zwei gesammelten Zählern haben die Gäste den 16. Platz im Klassement inne. Im Sturm von Frauental stimmt es ganz und gar nicht: Vier Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Sechs Spiele und noch kein Sieg: SV Domaines Kilger Frauental wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Am nächsten Samstag (16:00 Uhr) reist FC Schladming zu FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat, tags zuvor begrüßt SV Frauental den SC Copacabana Kalsdorf vor heimischer Kulisse.

Stimme zum Spiel:

Roland Kahr (Präsident Schladming): "We have done it again. Dieses Mal hätten wir aber höher gewinnen können. Wir sind trotzdem sehr glücklich über die drei Punkte."

Aufstellungen:

Schladming: Maximilian Gebauer - Martin Reiter, Leonhard Ettlmayr (K), Akos Fodor, Thomas Weikl, Andre Unterberger - Johannes Felsner, Sebastian Auer, Marcel Ruckhofer, Simon Petscharnig - Daniel Krammel Ersatzspieler: Christian Krenn, Antonio Solaja, Leon Grgic, Andreas Burgsteiner, Cyprian Valko, Kilian Danklmayer

Frauental: Julian Kalpacher, Mihajlo Glisovic, Joachim Jun. Koch, Nardi Lazaric, Dominik Weiss, Marco Sundl, Tim Ciganovic, Manuel Christof (K), Jan-Peter Koch, Jan Ulrich, Daniel Schmölzer Ersatzspieler: Peter Lukan, Christian Dengg , BSc, Julian Christof, Paul Reisinger, Stefan Leitinger

Landesliga: FC Hohenhaus Tenne Schladming – SV Domaines Kilger Frauental, 1:0 (1:0)

23 Martin Reiter 1:0

