Überraschungsteam Hartberg Amateure entführt drei Punkte aus Bruck

Details Freitag, 08. September 2023 22:57

Für SC Stadtwerke Bruck/Mur gab es in der Heimpartie gegen die FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Auf dem Papier gingen die Gäste als Favorit ins Spiel gegen SC Bruck/Mur – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Der Aufsteiger bleibt also - neben Aufsteiger Schladming - weiterhin das Überraschungsteam der Landesliga. Die Oststeirer führen weiter die Tabelle an.

Beutle mit seinen Bruckern zog gegen Hartberg den Kürzeren

Keine Treffer

Es dauert eine Weile, bis die beiden Mannschaften ins Spiel kommen. Weder die Brucker noch die Hartberg agieren in ihren Offensivaktionen sonderlich glücklich. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem 0:0-Gleichstand in die Kabinen.

Kisa trifft zum 1:0

Im zweiten Durchgang hingegen stehen die Gäste höher. Can Kisa war vor 150 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (59.) - die Brucker können den Ball am 16er nicht klären, plötzlich steht der Kisa alleine vor dem Goalie und lässt sich nicht zwei Mal bitten. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was auch gelingt. In der 65. Minute brachte Michael Hutter das Netz für Eggendorf/Hartberg zum Zappeln - er ist nach einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Brucker werfen in der Schlussphase zwar noch einma alles nach vorne, es bleibt aber beim 2:0. Unter dem Strich nahmen FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure bei Bruck/Mur einen Auswärtssieg mit.

SC Stadtwerke Bruck/Mur besetzt momentan mit acht Punkten den zehnten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 8:8 ausgeglichen. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. Nur einmal ging SC Bruck/Mur in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Bei Eggendorf/Hartberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 13 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (18). Der Gast holte auswärts bisher nur drei Zähler. Eggendorf/Hartberg siegte und sprang auf die Pole Position. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Eggendorf/Hartberg

Bruck/Mur tritt am Freitag, den 15.09.2023, um 19:00 Uhr, bei FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt Eggendorf/Hartberg FC Hohenhaus Tenne Schladming.

Stimme zum Spiel:

Philipp Gröblinger (Sportlicher Leiter Bruck): "Solche Spiele gehören auch dazu. Wir waren um nichts schlechter, großteils haben nur wir das Spiel gemacht! Leider hat uns die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor gefehlt. Wir wissen, woran wir arbeiten müssen und werden das heutige Spiel aufarbeiten und nächste Woche in Gamlitz wieder aufs Neue angreifen."

Aufstellungen:

Bruck/Mur: Marcel Kai Maierhofer - Cajetan Beutle, Jonas Thürschweller, Gjergj Shabani, Nico Dormann - Jakob Erlsbacher, Benjamin Hadzic, Lorenz Reisinger, Mark Riegel (K) - Lukas Tomic, Stipo Grgic



Ersatzspieler: Lukas Thonhofer, Aleksandar Shalev, Lukas Macher, Leke Krasniqi, Marvin Folger-Wöls, Marcel Katic



Trainer: Dinan Pusculovic

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.: Harald Postl, Emir Redzic (K), Damjan Kovacevic, Lukas Hirschböck, Can Kisa, Nelson Prenner, Tobias Wilfinger, Tobias Pfeffer, Matthias Postl, Erik Schellenberger, Michael Hutter



Ersatzspieler: Maximilian Pußwald, Samir Mujkanovic, Tobias Stoppacher, Lukas Pfleger, Jakob Mauerhofer, Marcel Laschet



Trainer: Markus Karner

Landesliga: SC Stadtwerke Bruck/Mur – FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat, 0:2 (0:0)

65 Michael Hutter 0:2

59 Can Kisa 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.