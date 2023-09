Kalsdorf besiegt Köflach in der Schlussphase - 3:2 am Freitagabend

Details Freitag, 08. September 2023 23:02

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen dem SC Copacabana Kalsdorf und ASK Mochart Köflach an diesem sechsten Spieltag. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Die endgültige Entscheidung fiel erst in den letzten Minuten dieser torreichen Partie.

Der SC Kalsdorf feierte am Freitagabend den dritten Sieg in der noch jungen Landesligasaison

Zur Pause stand es 1:1 Unentschieden - Kalsdorfer Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff

Das Spiel begann mit einer Trauerminute für den verstorbenen Ehrenspräsidenten Manfred Rath. Nikica Filipovic brachte sein Team in der zehnten Minute nach einem hohen Ball über die rechte Seite in Führung. Da führte das Team von Trainer Goran Milicevic nun mit 1:0. Kalsdorf machte Druck, drängte auf den Ausgleich.

Die Gäste spielten mit einer disziplinerten Abwehr und gefielen immer wieder mit gut heraus gespielten Kontern. Ehe Schiedsrichter Dalibor Popovic die Protagonisten zur Pause bat, traf Lukas Bernhard Schloffer nach einer kraftvollen Aktion über die linke Flanke zum 1:1 zugunsten des SC Kalsdorf (44.). Schon wenige Minuten zuvor wurde ein Tor der Kalsdorfer nach einem Foulspiel nicht anerkannt. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat vor 300 Zuschauern.

Spannende Schlussphase und die endgültige Entscheidung in der 87.Minute

Lukas Skrivanek stellte die Weichen vermeintlich für Kalsdorf auf Sieg, als er in Minute 55 mit dem 2:1 zur Stelle war.In der Folge hatten die Gastgeber weiterhin mehr vom Spiel, Köflach gefiel auch in dieser Phase mit seinem schnellen Umschaltspiel. Besonders gefährlich wurde der Gast imemr wieder bei Standards.

Bozo Kosorcic witterte seine Chance im Getümmel und schoss den Ball zum 2:2 für ASK Köflach ein (83.). Nun hatte sich das tapfere Spiel der Köflacher gelohnt. Nur wenige Minuten später sorgte der Absteiger dann aber doch noch für die drei Punkte im Sportzentrum Kalsdorf.

Für das 3:2 zugunsten des SC Copacabana Kalsdorf sorgte dann kurz vor Schluss Daniel Steinwender, der den Gastgeber und die Fans mit einem platzierten Schuss ins Kreuzeck von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (87.). Zum Schluss feierte der SC Kalsdorf einen dreifachen Punktgewinn gegen Köflach.

So steht es um die beiden Teams

ASK Mochart Köflach holte auswärts bisher nur drei Zähler. Mit dem Gewinnen tun sich die Gäste momentan schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb. Man steht nun auf dem sechsten Tabellenplatz der Landesliga.

Mit diesem Sieg zog Kalsdorf an ASK Köflach vorbei auf Platz vier. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein, holten ein Unentschieden und verloren zwe Mal.

Als Nächstes steht für den SC Copacabana Kalsdorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:00 Uhr) geht es gegen SV Domaines Kilger Frauental. ASK Mochart Köflach empfängt – ebenfalls am Freitag – SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch.

Statement zum Spiel

Reinhard Seidler - Sektionsleiter Kalsdorf

"Wir haben es heute gezeigt, wir können Spiele gewinnen, wir können Spiele drehen. Die Landesliga ist eine richtig gute Liga - es ist nicht verwunderlich, dass Voitsberg in der Regionalliga so gut mitspielt. Es macht Spass für die Mannschaft, die Funktionäre und die Fans!"

Kalsdorf: Alexander Strametz, Raphael Willibald Glanznig, Dragan Smoljan, Lukas Skrivanek, Lukas Bernhard Schloffer, Gregor Grubisic, Stefan Johannes Pfeifer (K), Luca Pichler, Victor Maric, Mario Pilz, Dominik Derrant



Ersatzspieler: Alexander Hofer, Roland Schadl, Ian Regvar, Daniel Steinwender, Edon Sahiti, Lukas Martin Schusteritsch



Trainer: Haris Medjedovic

ASK Mochart Köflach: Christoph Kübek - Petar Smoljan, Tomislav Valasko, Florian Videk - Bozo Kosorcic (K), Ben Schweinzer, Daniel Marinic, Luca Pistrich - David Grubesic, Fabio Pistrich, Nikica Filipovic



Ersatzspieler: Pascal Scherz, Christoph Michelitsch, Grgo Zivkovic, Julian Kohlbacher, Raffael Horvath, Manuel Hödl



Trainer: Goran Milicevic Bericht Florian Kober

Landesliga: SC Copacabana Kalsdorf – ASK Mochart Köflach, 3:2 (1:1)

87 Daniel Steinwender 3:2

83 Bozo Kosorcic 2:2

55 Lukas Skrivanek 2:1

44 Lukas Bernhard Schloffer 1:1

10 Nikica Filipovic 0:1

