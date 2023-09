Vor 1500 Fans: Fehring ringt Gnas im Derby nieder

Details Freitag, 08. September 2023 23:19

Fehring trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen USV Gnas davon. UFC Fehring wurde der Favoritenrolle somit gerecht. 1500 Fans waren ins Stadion gekommen, um das Derby verfolgen zu können. Am Ende fehlten weitere Tore, das Spiel war aber rassig und spannend bis zur letzten Sekunde.

Führung für Fehring

Die Fehringer gehen in der 14. Minute durch ein Tor von Jan Marcijus mit 1:0 in Führung, der Fehringer enteilte der Gnaser Abwehr und gab Torhüter Roth das Nachsehen. Die Gnaser waren im ersten Abschnitt zwar spielerisch leicht überlegen, doch die Gäste verteidigten geschickt und ließen den Gnasern kaum Möglichkeiten, zum Abschluss zu kommen. Gabriel Puntigam verfehlte das Tor in der 9. Minute, auch Schüsse von David Fink (20.) und Stefan Strohmaier (31.) verfehlten das Ziel. Mit dem 1:0 der Fehringer geht es dann auch in die Kabinen.

Gnas riskiert

In der zweiten Halbzeit stehen die Gäste sehr tief, die Gnaser fanden keine Mittel, den Abwehrriegel der Gäste zu knacken. Es war praktisch eine Kopie des Spiels gegen Köflach, das die Gnaser mit 1:2 verloren. Nach einem Eckball in der 66. Minute hatten die Gnaser mit einem Lattentreffer durch Stefan Strohmaier Pech. Auf der anderen Seite konnte Torhüter Roth vor Jan Marcijus retten (73.). Trotz einer Schlussoffensive der Gnaser brachten die Gäste den Sieg über die Zeit.

Gnas verbuchte insgesamt einen Sieg, zwei Remis und drei Niederlagen. Nur einmal ging der Gastgeber in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit erst vier erzielten Toren hat Fehring im Angriff Nachholbedarf. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von UFC Fehring bei. Fehring ist seit drei Spielen unbezwungen.

UFC Fehring setzte sich mit diesem Sieg von USV Gnas ab und belegt nun mit zehn Punkten den siebten Rang, während Gnas weiterhin fünf Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Als Nächstes steht für USV Gnas eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (19:00 Uhr) geht es gegen die Zweitvertretung von SV Lafnitz. Fehring tritt bereits einen Tag vorher gegen Tus Heiligenkreuz am Waasen an.

Stimme zum Spiel:

Rainer Pein (Trainer Fehring): "Gnas hatte viel Ballbesitz, das war auch unser Plan. Bei Standards sind sie brutal stark, wir haben aber mit Leidenschaft verteidigt. In der zweiten Halbzeit hatten wir 3 100%ige Chancen auf die Entscheidung, so war es bis zum Schluss spannend mit dem glücklicheren Ende für uns."

Marko Kovacevic (Trainer Gnas): "Es war leider eine bittere Heimniederlage. Wir hätten in der ersten Halbzeit führen müssen, statt einem Rückstand nachzulaufen. Der Gegner macht aus wenig viel, ist aber auch ein Qualitätsmerkmal. Das müssen wir noch verbessern. In der zweiten Halbzeit hat Fehring sich aufs Kontern fokussiert und wir waren gedanklich beim Gabriel (er verletzte sich - Anmerkung der Redaktion). Wir wünschen ihm alle eine schnelle Genesung."

Aufstellungen:

Gnas: Alexander Roth - Sebastian Roth, David Friedl, Tobias Kölli - Raphael Kniewallner (K), Daniel Zimmermann, David Fink, Stefan Thomas Strohmaier - Johannes Unegg, Gabriel Puntigam, Fabian Horvat



Ersatzspieler: Sebastian Haas, Clemens Lerner, Marco Trummer, Georg Eder, Daniel Wolfgang Hierzer, Justin Stefan Horvat



Trainer: Marko Kovacevic





Fehring: Pascal Sommerfeld (K) - Denis Topolovec, Benjamin Glanz, Julian Fabian, Josip-Domagoj Hranilović - Nejc Omladic, Jan Marcijus, Tobias Höber, Marco Lindner - Felix Glanz, Daniel Pöltl



Ersatzspieler: Johannes Fuchs, Maximilian Lindenmann, Michael Weitzer, Vito Milosevic, Tobias Koller



Trainer: Rainer Pein

Landesliga: USV Gnas – UFC Fehring, 0:1 (0:1)

14 Jan Marcijus 0:1

Foto: RIPU Sportfotos

