800 Zuseher sahen keinen Sieger bei SK Fürstenfeld gegen Ilzer SV

Details Samstag, 09. September 2023 08:55

In einem spannenden Aufeinandertreffen zwischen dem SK Raiffeisen Fürstenfeld und dem Hofmann Personal Ilzer SV endete die Partie mit einem 1:1-Unentschieden. Das Spiel lockte 800 Zuschauer an und bot Fußballfans eine Mischung aus Chancen, Toren und harter Verteidigungsarbeit.

Alexander Pieber traf für Ilz

Ilz mit mehr Chancen

In der ersten Halbzeit zeigten beide Mannschaften eine solide Leistung, und obwohl die Gäste, der Ilzer SV, eine Vielzahl von Möglichkeiten erarbeiteten, blieb die Partie bis zur Halbzeitpause völlig offen. Das 0:0 zur Pause spiegelte den engen Wettbewerb auf dem Spielfeld wider.

Die zweite Halbzeit begann mit einer erhöhten Intensität, als Alexander Pieber vom Ilzer SV in der 62. Minute das 1:0 für sein Team erzielte. Doch die Antwort des SK Fürstenfeld ließ nicht lange auf sich warten, als Jan Meimer in der 74. Minute den Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielte. Die Fans beider Mannschaften erlebten somit eine packende Schlussphase.

Die Gäste sind bis jetzt überlegen Jonas12345, Ticker-Reporter

Insgesamt bot das Spiel den Zuschauern eine unterhaltsame Auseinandersetzung auf dem Rasen, die beiden Teams jeweils einen Punkt in der Tabelle bescherte. Beide Mannschaften werden ihre Leistungen sicherlich analysieren und sich auf die kommenden Herausforderungen vorbereiten, um in der Liga erfolgreich zu sein.

Jan Meimer schoss den Ausgleichstreffer

So steht es um die Teams

Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften zu Buche. Für den Gastgeber, den SK Raiffeisen Fürstenfeld, bedeutet dieses Unentschieden, dass sie in der Tabelle auf den fünften Platz abrutschen. Die starke Defensive des SK Fürstenfeld, die bisher nur sechs Gegentreffer zugelassen hat, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor in dieser Saison. Das Team von SK Fürstenfeld hat bisher drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen auf seinem Konto. Trotz des Teilerfolgs konnte das Team seine Mini-Siegesserie von zwei aufeinanderfolgenden Siegen nicht ausbauen.

Der Hofmann Personal Ilzer SV konnte mit diesem Unentschieden auswärts fünf Punkte sammeln und verbesserte seine Position in der Tabelle. Die Gäste belegen nun den neunten Platz und weisen derzeit zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen in ihrer Saisonbilanz auf. Für den Ilzer SV war ein Sieg in letzter Zeit eine Rarität, da sie in den letzten vier Spielen keinen Dreier mehr einfahren konnten.

Nächster Prüfstein für SK Raiffeisen Fürstenfeld ist auf gegnerischer Anlage SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring (Freitag, 19:00 Uhr). Hofmann Personal Ilzer SV misst sich am gleichen Tag mit SV Raiffeisen Wildon.

Stimme zum Spiel:

Sascha Stocker, Trainer Fürstenfeld:

"Wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht, aber dennoch nach dem Rückstand die passende Antwort gefunden. Am Ende war‘s ein gerechtes Remis."

Karl Heinz Salchinger, sportlicher Leiter Ilz:

"Das war eine perfekte Mannschaftsleistung. Wir hätten uns die drei Punkte verdient!"

Landesliga: SK Raiffeisen Fürstenfeld – Hofmann Personal Ilzer SV, 1:1 (0:0)

74 Jan Meimer 1:1

62 Alexander Pieber 0:1

Aufstellungen:

Fürstenfeld: Lucas Wabnig - Mario Krammer, Jan Felix Ritter, Christoph Friedl - Jan Meimer, Andreas Kleindienst, Sebastian Prattes, Vito Mörec - Oliver Bacher, Andreas Glaser , BEd (K), Florian Jessenitschnig



Ersatzspieler: Philip Stocker , MSc, David Fritz, David Fritz, Andreas Wilfling , MSc, Federico Wolf, Noah Fabrizio Schiffner



Trainer: Sascha Stocker , MSc

HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Daniel David Schuh, Simon Paier, Patrick Ramminger, Jonas Ferdinand Kohl, Fabian Wetl, Michael Kuwal , BSc (K), Lucas Friedl, Markus Hadler, Stefan Gölles, Christoph Gruber, Alexander Pieber



Ersatzspieler: Manuel Cerma, Andreas Julian Tatschl, Lukas Ritter, Clemens Seifried, Marcel Tunst, Tobias Breitenberger



Trainer: Christian Scheer

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller

