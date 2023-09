Ausgekontert: Heiligenkreuz holt drei Punkte in Fehring

Details Freitag, 15. September 2023 22:02

In einem intensiven Duell zwischen dem UFC Fehring und dem Tus Teschl Brot Heiligenkreuz am Waasen behielt Heiligenkreuz die Oberhand und siegte mit 2:0.

Fehring dominierte - Heiligenkreuz schoss die Tore

Das Spiel begann mit Fehring in der Vorhand, die das Spiel dominierten und immer wieder gefährliche Angriffe in Richtung Heiligenkreuz starteten. Dennoch hatte Heiligenkreuz stets gefährliche Konter in petto. In der 30. Minute hatte Felix Glanz Pech, als sein Schuss nur die Latte traf. Der Fehringer Jan Marcijus scheiterte alleine vor dem Tor. Doch dann kam das überraschende 0:1, als Nikola Vuksanovic in der 25. Minute mit einem Schlenzer ins lange Eck für Heiligenkreuz traf.

Fehring setzte auch nach der Halbzeitpause alles daran, das Spiel zu dominieren, und sie erarbeiteten sich zahlreiche Chancen. Ihr Powerplay und hohes Risiko ließen Heiligenkreuz jedoch Raum für gefährliche Konter. In der 81. Minute sorgte Manuel Leeb mit seinem Treffer für das 0:2, das den Endstand besiegelte.

Sehenswerter Treffer von Vuksanovic

Für UFC Fehring hat eine enttäuschende Heimbilanz, da sie nur vier Punkte aus drei Heimspielen holten und im Angriff Schwächen zeigten, indem sie erst vier Tore erzielten. Die Mini-Serie von drei Siegen konnte nicht ausgebaut werden.

Heiligenkreuz muss sich in Zukunft um die eigene Abwehr kümmern, da sie im Schnitt mehr als zwei Gegentore pro Spiel kassierten. Dennoch zeigten sie sich in der Offensive stark und führen die Liga mit 22 erzielten Treffern an. Tus Heiligenkreuz und UFC Fehring haben nun beide zehn Punkte, aber Heiligenkreuz steht aufgrund eines besseren Torverhältnisses von 22:17 auf dem achten Platz. Beide Teams haben in dieser Saison bereits drei Siege eingefahren.

In der kommenden Woche tritt Fehring gegen SC Stadtwerke Bruck/Mur an (Freitag, 19:00 Uhr), während Heiligenkreuz Heimrecht gegen die Reserve von SV Lafnitz genießt. Es bleibt spannend, wie sich beide Mannschaften in der Saison weiterentwickeln werden.

Stimmen zum Spiel:

Rainer Pein, Trainer Fehring:

"Das war spielerisch mit Abstand unser bestes Spiel. Wir haben gefühlt mehr Chancen vergeben, als die letzten sechs Spiele. Wir sind aber leider am Unvermögen und am Schlussmann Stoiser gescheitert. Die Offensive von Heiligenkreuz besitzt unfassbare Qualität."

David Hirschmann, Pressesprecher Heiligenkreuz:

"Aufgrund der großartigen Mentalität und des leidenschaftlichen Kampfgeistes unserer Mannschaft war das heute ein verdienter Auswärtssieg. Manchmal braucht man im Fußball auch eine Portion Glück und das war heute zudem auch mal auf unserer Seite.“



Landesliga: UFC Fehring – Tus Heiligenkreuz am Waasen, 0:2 (0:1)

81 Manuel Leeb 0:2

25 Nikola Vuksanovic 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.