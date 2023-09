Bittere Heimklatsche: Frauental geht gegen Kalsdorf unter

Details Freitag, 15. September 2023 22:33

In einem spannenden Duell zwischen dem SV Domaines Kilger Frauental und dem SC Copacabana Kalsdorf behielt Kalsdorf die Oberhand und sicherte sich einen souveränen 4:0-Sieg.

Zur Halbzeit stand es 1:0 - Kalsdorf vergab viele Möglichkeiten

Die Gäste gingen in der 25. Minute in Führung, als Mario Pilz das 1:0 für Kalsdorf erzielte. Frauental hatte bis zur Halbzeitpause keine Gelegenheit, auszugleichen - hingegen hätten die Auswärtigen gut und gern noch vier Tore erzielen können. Der Schiedsrichter beide Teams mit einer knappen Führung für Kalsdorf in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit versuchte Frauental, zurückzukommen, und Christian Dengg hatte in der 71. Minute eine gute Gelegenheit mit einem Weitschuss, der jedoch an die Latte ging. Wenn er drinnen gewesen wäre, hätte das Spiel womöglich einen anderen Verlauf nehmen können. Doch Kalsdorf war an diesem Tag einfach effizienter. Daniel Steinwender erzielte in der 73. Minute sein erstes Tor und legte wenig später in der 78. Minute seinen zweiten Treffer nach.

In der 83. Minute baute Luca Pichler den Vorsprung des Tabellenführers Kalsdorf weiter aus, und am Ende nahmen sie einen überzeugenden Auswärtssieg mit nach Hause.

Frauental hat Probleme in der Defensive

Für SV Domaines Kilger Frauental bleibt die Abwehr ein großes Problem, da sie im Schnitt mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel kassierten. Das Heimteam hat bisher zu Hause nur zwei Punkte geholt und zeigt sich in der Offensive äußerst abschlussschwach.

Der SC Copacabana Kalsdorf zeigte sich erneut als effektive Mannschaft, die vorne trifft und hinten solide verteidigt. Mit diesem Sieg setzt Kalsdorf seine gute Saison fort und hat nun vier Siege, ein Unentschieden und nur zwei Niederlagen auf dem Konto. Sie sind seit drei Spielen unbezwungen.

In der kommenden Woche reist SV Domaines Kilger Frauental zu SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, während Kalsdorf FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. vor heimischem Publikum begrüßt. Es bleibt abzuwarten, wie sich beide Mannschaften in den nächsten Spielen präsentieren werden.

Stimme zum Spiel:

Reinhard Seidler, sportlicher Leiter Kalsdorf:

"Wir hätten in der ersten Halbzeit 5:0 führen können. Allerdings hätte es auch 1:1 stehen können - die Gegner trafen nach einem Konter nur die Stange. Am Ende war der Sieg verdient."

Landesliga: SV Domaines Kilger Frauental – SC Copacabana Kalsdorf, 0:4 (0:1)

83 Luca Pichler 0:4

78 Daniel Steinwender 0:3

73 Daniel Steinwender 0:2

25 Mario Pilz 0:1

Aufstellungen:

SV Domaines Kilger Frauental: Julian Kalpacher, Mihajlo Glisovic, Joachim Jun. Koch, Nardi Lazaric, Dominik Weiss, Marco Sundl, Julian Christof, Manuel Christof (K), Jan-Peter Koch, Jan Ulrich, Denis Tubic



Ersatzspieler: Karol Jania, Thomas Fauland, Christian Dengg , BSc, Daniel Schmölzer, Paul Reisinger, Stefan Leitinger



Trainer: Patrick Haring

Kalsdorf: Alexander Strametz, Dragan Smoljan, Lukas Skrivanek, Daniel Steinwender, Lukas Bernhard Schloffer, Gregor Grubisic, Stefan Johannes Pfeifer (K), Luca Pichler, Victor Maric, Mario Pilz, Dominik Derrant



Ersatzspieler: Alexander Hofer, Raphael Willibald Glanznig, Roland Schadl, Ian Regvar, Edon Sahiti, Lukas Martin Schusteritsch



Trainer: MA Haris Medjedovic

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

