Meimer-Doppelpack bringt SK Fürstenfeld gegen den SV Lebring auf die Siegerstraße

Details Freitag, 15. September 2023 23:00

Mit Lebring und SK Fürstenfeld trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring war gegen Fürstenfeld aber letztlich nichts zu holen, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Die Fürstenfelder stehen damit nach sieben Runden bei 13 Punkten, während Lebring weiter elf Zähler auf dem Konto.

Farblose erste Halbzeit

Die erste Halbzeit verlief weitgehend farblos. Es gab zwar letztlich die eine oder andere knappe Situation im Strafraum, die jedoch nicht zu Treffern führten. Die Zuschauer warteten gespannt auf die zweite Halbzeit und Treffer.

Fürstenfeld dreht auf

In der 49. Minute dann endlich der Durchbruch für den SK Raiffeisen Fürstenfeld. Jan Meimer erzielte das erste Tor des Spiels mit einem Distanzschuss und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. In der 58. Minute erhöhte der SK Fürstenfeld seinen Vorsprung auf 2:0, als Meimer erneut erfolgreich war und den Ball von der Strafraumlinie ins Netz beförderte. In der 82. Minute gab es eine ungewöhnliche Szene, denn der Schiedsrichter schickte den Masseur der Fürstenfelder auf die Bank. Offenbar gab es außerhalb des Spielfeldes Vorkommnisse.

In der 84. Minute war die Partie entschieden, denn dem FSK gelang ein weiterer Treffer, als eine großartige Kombination zwischen Bacher, Ritter und Glaser dazu führte, dass der Kapitän aus Fürstenfeld den Ball bärenstark ins lange Eck versenkte. Der Spielstand lautete nun 3:0 zugunsten des SK Raiffeisen Fürstenfeld. Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 3:0-Sieg für den SK Raiffeisen Fürstenfeld. Ein großartiger Sieg für das Team.

Bei SV Lebring präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (17). Für die Gastgeber gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Lebring verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Prunkstück von SK Raiffeisen Fürstenfeld ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst sechs Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Mit dem Sieg baute SK Fürstenfeld die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der Gast vier Siege, ein Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Fürstenfeld ist seit vier Spielen unbezwungen.

Mit diesem Sieg zog SK Raiffeisen Fürstenfeld an SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring vorbei auf Platz zwei. SV Lebring fiel auf die vierte Tabellenposition.

Am kommenden Freitag trifft Lebring auf ASK Mochart Köflach, SK Fürstenfeld spielt am selben Tag gegen SV Raiffeisen Wildon.

Stimme zum Spiel:

Sascha Stocker (Trainer): "In einem ausgeglichenen Spiel hatten wir die entscheidenden Momente auf unserer Seite. Der Schlüssel zum Erfolg war unsere kompakte, aufopferungsvolle Arbeit gegen den Ball."

Aufstellungen:

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Stefan Greistorfer, Tobias Ehmann, Christoph Martschinko, Florian Ferk - Nejc Rober, Sebastian Mann, Michael Hofer (K) - Marco Heil, Herbert Rauter, Jonas Lang



Ersatzspieler: Dominik Huberts, Martin Lanz, Niklas Rauter, Alexander Hofbauer, Florian Gruber, Tobias Urdl



Trainer: Stefan Kammerhofer





Fürstenfeld: Lucas Wabnig - David Fritz, Andreas Wilfling , MSc, Christoph Friedl - Jan Meimer, Andreas Kleindienst, Sebastian Prattes, Vito Mörec - Oliver Bacher, Andreas Glaser , BEd (K), Florian Jessenitschnig



Ersatzspieler: Philip Stocker , MSc, David Fritz, Federico Wolf, Mario Krammer, Jan Felix Ritter, Noah Fabrizio Schiffner



Trainer: Sascha Stocker

Landesliga: SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring – SK Raiffeisen Fürstenfeld, 0:3 (0:0)

85 Andreas Glaser 0:3

60 Jan Meimer 0:2

50 Jan Meimer 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.