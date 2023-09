Kristl-Goldtor bringt FC Gamlitz drei Punkte gegen SC Bruck an der Mur

Details Freitag, 15. September 2023 23:10

In einem intensiven Fußballspiel zwischen dem FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz und dem SC Stadtwerke Bruck/Mur gab es einige bemerkenswerte Momente und ein knappes Ergebnis. Letztlich konnten sich die Gastgeber knapp aber doch mit 1:0 durchsetzen. Jan Kristl erzielte in der ersten Halbzeit das Goldtor.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die erste Halbzeit verlief recht ausgeglichen, ohne nennenswerte Torchancen. Die Spannung stieg, als in der 37. Minute Jan Kristl vom FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz mit einem wunderschönen Schuss aus 18 Metern ins linke untere Eck das 1:0 erzielte. Dieses Tor brachte den Gastgebern die Führung und sorgte für Jubel auf den Rängen. Dann plätschert das Spiel dahin. In der 43. Minute hatte der SC Stadtwerke Bruck/Mur eine gute Gelegenheit zum Ausgleich, doch der Schuss verfehlte knapp das leere Tor. In der 45. Minute endete die erste Halbzeit mit einem Spielstand von 1:0 zugunsten des FC Gamlitz.

Neuer Schwung

Die zweite Halbzeit begann mit einigen Wechseln, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen. Beide Teams bemühten sich weiterhin um Torchancen, doch die Abwehrreihen standen stabil. In der 58. Minute erhielt Jan Kristl vom FC Gamlitz eine Gelbe Karte. In der 63. Minute hatten die Brucker erneut die Gelegenheit zum Ausgleich, doch ihr Schuss auf das Tor wurde vom Torwart abgewehrt. Die Brucker waren frustriert, da sie Schwierigkeiten hatten, den Ball im Netz unterzubringen. Die Stimmung unter den Fans wurde im Laufe des Spiels immer besser, und viele ließen sich von der aufkommenden Spannung mitreißen. In der 69. Minute gab es gleich mehrere Wechsel beim FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz, um die Mannschaft aufzufrischen. In der Schlussphase bemühte sich der SC Stadtwerke Bruck/Mur verzweifelt um den Ausgleich, konnte jedoch keine klaren Chancen mehr herausspielen.

Das Spiel endete schließlich mit einem knappen 1:0-Sieg für den FC Gamlitz, der sich über drei wichtige Punkte freuen durfte. Die Gastgeber konnten ihren Vorsprung bis zum Schluss verteidigen und sicherten sich den verdienten Sieg.

Sechs Spiele ist es her, dass FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz zuletzt eine Niederlage kassierte.

SC Bruck/Mur holte auswärts bisher nur zwei Zähler. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei den Gästen noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Mit diesem Sieg zog FC Gamlitz an Bruck/Mur vorbei auf Platz sieben. SC Stadtwerke Bruck/Mur fiel auf die 13. Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Kommende Woche tritt Gamlitz bei FC Hohenhaus Tenne Schladming an (Freitag, 19:00 Uhr), parallel genießt SC Bruck/Mur Heimrecht gegen UFC Fehring.

Stimme zum Spiel:

Philipp Gröblinger (Sportlicher Leiter): "Das war heute wieder ein komisches Spiel. Erste Halbzeit war von beiden Seiten nicht überragend. Das 0:1 entstand aus einem Eigenfehler. Wir haben wieder Chancen erarbeitet, aber leider kein Tor gemacht. Einmal haben wir den Torwart sogar auf der Linie angeschossen. Aber so ist es. Ich kann der Mannschaft keine Vorwürfe machen. Wir machen derzeit unsere Tore nicht. Es heißt weiter draufbleiben und dann starten wir einen Lauf."

Aufstellungen:

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Matej Andrejc, Gabriel Rode (K), Martin Oberluggauer, Jan-Markus Hiden, Jan Kristl, Timotej Mate, Moritz Wolkinger, Alen Polanec, Fabian Maurice Neuhold, Petar Turkovic, Ivan Mihaljevic



Ersatzspieler: Endrit Basha, Franz Christopher Sundl, Kenan Dzakovac, Boris Planeta, Marcel Philipp Berghofer



Trainer: Zoran Begic





Bruck/Mur: Marcel Kai Maierhofer - Cajetan Beutle, Aleksandar Shalev, Jonas Thürschweller, Gjergj Shabani, Nico Dormann - Matthias Pagger, Jakob Erlsbacher, Lorenz Reisinger, Mark Riegel (K) - Lukas Tomic



Ersatzspieler: Lukas Thonhofer, Benjamin Hadzic, Stipo Grgic, Brajan Grgic, Leke Krasniqi, Marcel Katic



Trainer: Dinan Pusculovic

Landesliga: FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz – SC Stadtwerke Bruck/Mur, 1:0 (1:0)

37 Jan Kristl 1:0

