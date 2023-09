Köflach-Coach Milicevic nach Unentschieden: "Wir haben heute Gastgeschenke verteilt!"

Details Freitag, 15. September 2023 23:01

Die Begegnung zwischen ASK Mochart Köflach und SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch endete mit einem 1:1-Unentschieden. Tillmitsch, das aufgrund von Verletzungen und einer Sperre ersatzgeschwächt antrat, konnte mit diesem Ergebnis zufrieden sein, da es ihre Erwartungen widerspiegelte.

David Schloffer - diesmal als Spielmacher aufgestellt - traf für Tillmitsch

Zwei Debütanten bei den Gästen

Mit zwei Pleiten am Stück im Gepäck und einer völlig neuen Startformation reisten die Gäste aus Tillmitsch nach Köflach. Der Verletzungsteufel und ein Sperre hatte vor dem Aufsteiger nicht halt gemacht. So musste Tillmitsch-Coach Bernd Windisch mit einer Rumpfelf in Köflach auftreten. Zwei Spieler (Lukas Liebmann und Haris Hrustan) feierten sogar ihr Landesliga-Debüt in der Startelf.

Die Hausherren gaben gleich von Beginn an die Marschrichtung vor und waren sehr oft gefährlich in der Tillmitscher Box anzutreffen: Nikica Filipovic und Fabio Pistrich scheiterten aber entweder am eigenen Unvermögen, oder am Tillmitscher Keeper Markus Gröbacher. Eine dicke Möglichkeit hatten aber auch die Gäste - nach einem schönen Pass von Liebmann klärte Abwehrspieler Ben Schweinzer aber zur Ecke.

Die Gäste konnten aber dennoch mit einem Vorsprung in die Pause gehen - kurz vor dem Halbzeitpfiff traf David Schloffer zum 1:0. Bei einem Strafstoß traf der Ex-Gleisdorfer im zweiten Versuch. Pausenstand: 0:1

Tillmitsch führt nach einem späten Elfmeter hier nach 45 Minuten mit 1:0. Verdient ist die Führung nicht, die Köflacher hatten ein klares Chancenplus vorzuweisen, konnten aber bislang noch kein Tor erzielen. Nico Tategami, Ticker-Reporter

Auch in der zweiten Hälfte hatten die Köflacher mehr vom Spiel - Tillmitsch agierte sehr passiv, stand aber in der Defensive gut. In Minute 61 eroberte Filipovic im gegnerischen Sechszehner den Ball und wurde regelwidrig gelegt. Den daraus resultierenden Elfmeter verwertete der Gefoulte gleich selbst und stellte auf 1:1. (62)

Ampelkarte für Tomislav Valasko

Jetzt wo der Spielverlauf auf einen Sieg der Heimischen hindeutete schwächte Tomislav Valasko den ASK Köflach und sah nach einem unnötigen Foul die Gelb-Rote Karte. Köflach musste also die letzten 15 Minuten mit einem Mann weniger bestehen. Tillmitsch schaffte es aber nicht, aus der numerischen Überlegenheit Kapital zu schlagen - beim Abpfiff durch den Schiedsrichter Gerhard Wango stand es zwischen den Gastgebern und SV Tillmitsch pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Ein Punkt reichte Köflach, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun elf Punkten steht ASK Mochart Köflach auf Platz fünf. In den letzten fünf Partien ließ ASK Köflach zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf.

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch holte auswärts bisher nur vier Zähler. Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von SV Tillmitsch aus, sodass man nun auf dem sechsten Platz steht. Mit dem Gewinnen tut sich SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Während Köflach am nächsten Freitag (19:00 Uhr) bei SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring gastiert, duelliert sich SV Tillmitsch am gleichen Tag mit SV Domaines Kilger Frauental.

Stimmen zum Spiel:

Goran Milicevic, Trainer Köflach:

"Wir waren dominant, haben aber leider zwei Gastgeschenke ausgeteilt und eine völlig unnötige rote Karte bekommen. Wir haben unsere Chancen nicht gemacht, haben teilweise zu schlecht antizipiert. Mit solchen Präsenten kannst du in der Landesliga nicht gewinnen - egal wieviele Spieler auch bei Tillmitsch gefehlt haben."

Marcel Hofer, sportlicher Leiter Tillmitsch:

"Das war ein gutes Spiel von beiden Seiten. Großes Lob an die Mannschaft, mit acht Verletzten musst du einmal so auftreten. Das Team hat sich heute als Mentalitätsmonster bewiesen, es hat 1000 Prozent gegeben. So ist uns ein verdientes Unentschieden bei einem starken Gegner gelungen. Ich bin sehr stolz auf die Burschen. Mit so einem Einsatz und so einer Leidenschaft macht Fußball auch von aussen Spaß."

Landesliga: ASK Mochart Köflach – SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, 1:1 (0:1)

62 Nikica Filipovic 1:1

47 David Kevin Schloffer 0:1

Aufstellungen:

ASK Mochart Köflach: Pascal Scherz - Petar Smoljan, Tomislav Valasko, Florian Videk - Christoph Michelitsch, Bozo Kosorcic (K), Ben Schweinzer, Luca Pistrich - David Grubesic, Fabio Pistrich, Nikica Filipovic



Ersatzspieler: Christoph Kübek, Grgo Zivkovic, Julian Kohlbacher, Raffael Horvath, Manuel Hödl, Daniel Marinic



Trainer: Bakk. Goran Milicevic , BSc

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Markus Gröbacher - Haris Hrustan, BEd David Immanuel Otter, Dominic Andre Langbauer (K) - Simon Johannes Scheucher, BA Paul Krizanac , BA, Philipp Posch, David Kevin Schloffer, Aldo LLambi, Timotej Polanc - Lukas Liebmann



Ersatzspieler: Mag. Markus Heil, Yannick Koinegg, Adam Radai, Florian Stangl



Trainer: Bernd Windisch

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller

