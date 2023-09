Krise hält an: Ilzer SV seit fünf Spielen sieglos - Wildon dreht die Partie

Details Samstag, 16. September 2023 00:03

Der SV Wildon konnte den Auswärtstermin gegen den Ilzer SV erfolgreich gestalten und das Spiel mit 3:1 für sich entscheiden. Ilz bot ein gutes Spiel und lag zur Halbzeit noch mit 1:0 in Führung.

Der SV Wildon feiert mit Neo-Trainer Roland Spreitzer den zweiten Sieg im zweiten Spiel

Schnelles Umschaltspiel der Ilzer

Ilz jubelte bereits nach zwei Minuten - der Treffer wurde aber wegen Abseits aberkannt. Nach 15 Minuten war dann der Torschrei der Ilzer Fans berechtigt - Alexander Pieber traf in der 15. Minute zur Führung: Nach einer schönen Balleroberung von Clemens Seifried spielte er einen hohen Ball in die Gefahrenzone - und der Torschütze zog rund 20 Meter vor dem Tor volley ab - der Ball klatschte noch an die Innenstange und ging dann aber ins Tor.

Die Heimischen waren jetzt am Drücker - kam noch zu vielen Möglichkeiten - diese blieben aber allesamt ungenützt. Mit dem knappen 1:0 Vorsprung für die Heimischen ging es in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sahen die 250 Besucher ein gutes Spiel. Für das erste Tor von SV Raiffeisen Wildon war Matej Hoic verantwortlich, der in der 61. Minute das 1:1 besorgte. Auch dieser Treffer gehörte in die Rubrik "sehenswert". Nach einem hohen Ball von links nahm Hoic die Kugel mit der Brust an und versenkte sie anschließend im rechten Winkel.

Michael Wallner geht in der Box ohne jeglichen Kontakt eines Gegenspielers zu Boden - klare Schwalbe! Der Pfiff des Unparteiischen bleibt zurecht aus! Jojo, Ticker-Reporter

Michael Wallner brachte Ilzer SV per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 80. und 88. Minute vollstreckte. Zuerst staubte er nach einem Schuss von Hoic, den der Torhüter nach vorne abprallen ließ ab und danach verwertete er einen Pass von Benjamin Winter im rechten unteren Eck. Am Ende schlug SV Wildon die Gastgeber auswärts.

Doppelpack von Michael Wallner

Ilz rutschte mit dieser Niederlage auf den zwölften Tabellenplatz ab. Hofmann Personal Ilzer SV verbuchte insgesamt zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier wird Ilzer SV nach unten durchgereicht.

Wildon klettert nach diesem Spiel auf den zehnten Tabellenplatz. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Am Freitag muss Ilz bei USV Gnas ran, zeitgleich wird SV Raiffeisen Wildon von SK Raiffeisen Fürstenfeld in Empfang genommen.

Stimmen zum Spiel:

Christian Scheer, Trainer Ilz:

"Wir haben mehr Spielanteile gehabt als der Gegner, sind auch relativ früh in Führung gegangen. Wir haben wenig Chancen zugelassen und wollten das Spiel auch in der zweiten Halbzeit kontrollieren. Zwei Unachtsamkeiten haben zu den Gegentreffern geführt. Wir müssen momentan sehr viel investieren - sowohl am Platz als auch beim Training. Kleinigkeiten werden bei uns sofort bestraft. Wenn wir diese Fehler ausmerzen können, werden wir auch wieder gewinnen und Erfolge einfahren."

Roland Spreitzer, Trainer Wildon:

"Wir haben es in der Halbzeit angesprochen, dass wir an uns glauben sollen und weiterhin aktiv bleiben sollen. Die Burschen haben sich das zu Herzen genommen und sind super aus der Pause gekommen. Das 1:1 war ein sehr wichtiger Treffer und brachte uns die Wende. Die Mannschaft hat dann gespürt, dass noch mehr geht und hat dann voll auf Sieg gespielt. Die Rechnung ist aufgegangen, wir haben am Ende verdient gewonnen!"

Landesliga: Hofmann Personal Ilzer SV – SV Raiffeisen Wildon, 1:3 (1:0)

88 Michael Wallner 1:3

80 Michael Wallner 1:2

61 Matej Hoic 1:1

15 Alexander Pieber 1:0

HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Daniel David Schuh, Simon Paier, Clemens Seifried, Patrick Ramminger, Jonas Ferdinand Kohl, Marcel Tunst, Lucas Friedl, Markus Hadler, Stefan Gölles, Christoph Gruber (K), Alexander Pieber



Ersatzspieler: Manuel Cerma, Andreas Julian Tatschl, Melih Tepegöz, Michael Kuwal , BSc, Tobias Breitenberger, Nico Bauer



Trainer: Christian Scheer

Wildon: Lukas Waltl - Jure Travner, Denis Perger, Fran Slamberger, Robert Pusaver - Sandro Foda, Marc Möstl, Mag. Patrick Franz Schlatte (K), Markus Farnleitner, Zorko Gal - Michael Wallner



Ersatzspieler: Andreas Boßler, Nazar Gurban, Matej Hoic, Benjamin Winter, Matej Kraner, Mario Sommer



Trainer: BEd Roland Spreitzer

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller

