Zwei Elfertore entscheiden Krimi zwischen Hartberg Amateuren und FC Schladming

Samstag, 16. September 2023

In einem äußerst spannenden Fußballspiel zwischen den FSC Hochegger Dächer Eggendorf / Hartberg Amateuren und FC Hohenhaus Tenne Schladming gab es ein torreiches Aufeinandertreffen, das mit einem 4:3-Sieg für die Gastgeber endete. Damit bleiben die Hartberger Tabellenführer - sie haben 15 Punkte auf dem Konto.

Verrückte Partie

Das Spiel begann intensiv und bereits in der 9. Minute erzielte Samir Mujkanovic das erste Tor für die FSC Hochegger Dächer Eggendorf / Hartberg Amateure. Die Ennstaler lassen sich vom schnellen Rückstand aber nicht beirren, denn nur sieben Minuten später glich Antonio Solaja für FC Hohenhaus Tenne Schladming aus, und es stand 1:1. Nur Augenblicke darauf ist das Spiel gedreht. Sebastian Auer trifft zum 2:1. Wer hätte sich das gedacht? Die Partie ist weiter munter geführt - beide Teams spielen mit offenem Visier. Matthias Postl glich das Spiel in der 39. Minute für die FSC Hochegger Dächer Eggendorf / Hartberg Amateure schließlich aus, und es stand 2:2. Dann geht es in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit geht es in ähnlicher Tonart weiter. Antonio Solaja erzielt in der 50. Minute ein weiteres Tor für FC Hohenhaus Tenne Schladming und brachte sein Team mit 3:2 in Führung. Damit führen erneut die Ennstaler, die hier unbedingt Zählbares mitnehmen wollen.

Zwei Elfmeter für Hartberg

Dann wird es allerdings bitter für die Schladminger: Zunächst kam es zu einem Elfmeter für die Hartberger, den Emir Redzic in der 62. Minute erfolgreich für Hartberg verwandelte, und es stand 3:3. Das Spiel ist auf Messers Schneide. In der 73. Minute erzielte Emir Redzic erneut per Elfmeter ein Tor für Hartberg und brachte sein Team mit 4:3 in Führung. Damit haben die Gastgeber das Spiel gedreht, und zwar durch zwei Elfmeter. Die Ennstaler werfen in der Schlussphase alles nach vorne, doch es bleibt beim Sieg der Heimischen.

Die Gastgeber müssen sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des Ligaprimus stets gesorgt, mehr Tore als Eggendorf/Hartberg (22) markierte nämlich niemand in der Landesliga. Fünf Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Eggendorf/Hartberg Amat. Eggendorf/Hartberg ist seit drei Spielen unbezwungen.

FC Hohenhaus Tenne Schladming holte auswärts bisher nur einen Zähler. FC Schladming verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Für Schladming sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

FC Hohenhaus Tenne Schladming rutschte mit dieser Niederlage auf den elften Tabellenplatz ab.

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. tritt am kommenden Freitag beim SC Copacabana Kalsdorf an, FC Schladming empfängt am selben Tag FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz.

Stimme zum Spiel:

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Das Ergebnis ist sehr bitter für uns. Durch zwei Elfer ein Spiel zu verlieren, ist sehr unglücklich. Wir hätten uns jedenfalls einen Punkt verdient. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen."

Aufstellungen:

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.: Harald Postl, Emir Redzic (K), Lind Hajdari, Samir Mujkanovic, Michael Hutter, Tobias Wilfinger, Sam Schutti, Maximilian Fillafer, Matthias Postl, Thomas Rotter, Erik Schellenberger



Ersatzspieler: Maximilian Pußwald, Damjan Kovacevic, Lukas Hirschböck, Can Kisa, Nelson Prenner, Marcel Laschet



Trainer: Markus Karner





FC Hohenhaus Tenne Schladming: Maximilian Gebauer - Martin Reiter, Leonhard Ettlmayr (K), Akos Fodor, Thomas Weikl, Andre Unterberger - Johannes Felsner, Sebastian Auer, Marcel Ruckhofer, Simon Petscharnig - Daniel Krammel



Ersatzspieler: Christian Krenn, Antonio Solaja, Leon Grgic, Andreas Burgsteiner, Cyprian Valko, Kilian Danklmayer



Trainer: Peter Halada

Landesliga: FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. – FC Hohenhaus Tenne Schladming, 4:3 (2:2)

73 Emir Redzic 4:3

62 Emir Redzic 3:3

50 Antonio Solaja 2:3

39 Matthias Postl 2:2

21 Sebastian Auer 1:2

16 Antonio Solaja 1:1

12 Samir Mujkanovic 1:0

