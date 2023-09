Spannung bis zum Schluss: Lafnitz II triumphiert mit 3:2 gegen USV Gnas

Details Sonntag, 17. September 2023 09:32

Im Spiel der Zweitvertretung von Lafnitz gegen Gnas gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von SV Lafnitz II. Die Ausgangslage sprach für Lafnitz II, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Spiel war allerdings bis zur letzten Minute spannend.

Dominante Lafnitzer

Lafnitz dominierte von Anfang an und ging bereits in der 11. Minute nach einem Eckball unglücklich für Gnas in Führung, als ein Spieler den Ball ins eigene Tor lenkte. Kurz darauf gab es einen Elfmeter für die Heimmannschaft nach einem Foul von Fink, den Kapitän Grasser sicher zum 2:0 verwandelte.

Erst danach kam Gnas besser ins Spiel, und in der 22. Minute erzielte Fabian Horvat nach einer schönen Vorlage von der rechten Seite das 2:1. Wenig später hatten die Gnaser Pech, als Johannes Unegg mit einem Schuss nur die linke Stange traf. Lafnitz erhöhte in der 45. Minute auf 3:1 nach einem Angriff über die linke Seite.

Ausgeglichene zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit kam Stefan Strohmeier für Daniel Hierzer ins Spiel, und die Partie gestaltete sich ausgeglichener. Fabian Horvat verfehlte das Tor knapp mit einem Freistoß in der 61. Minute, während der Lafnitz-Goalie einen gefährlichen Distanzschuss von Johannes Unegg abwehrte.

In den Schlussminuten wurde es spannend, als Justin Horvat in der 89. Minute auf 3:2 verkürzte. In der fünfminütigen Nachspielzeit riskierte Gnas alles, und Justin Horvat hatte erneut die Chance, verfehlte jedoch knapp das lange Eck.

Mit dem Dreier sprang Lafnitz II auf den neunten Platz der Landesliga. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat SV Lafnitz II momentan auf dem Konto.

In der Tabelle liegt Gnas nach der Pleite weiter auf dem 15. Rang. Die Gäste mussten sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da USV Gnas insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Mit dem Gewinnen tut sich Gnas weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Am nächsten Freitag reist Lafnitz II zu Tus Heiligenkreuz am Waasen, zeitgleich empfängt USV Gnas Hofmann Personal Ilzer SV.

Stimme zum Spiel:

Marko Kovacevic (Trainer Gnas): "Lafnitz war heute sehr gut aufgestellt. Die ersten 20min gehörten ihnen und wir kamen kaum in Ballbesitz. Nach dem Anschlusstreffer waren wir dann besser im Spiel. Die Intensität war heute richtig hoch und nehmen diese auch ins nächste Spiel mit."

Aufstellungen:

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Daniel-Edward Daniliuc - Nico Resch, Stefan Trimmel - Luca Romeo Butkovic, Georg Grasser (K), Zvonimir Plavcic, Antonio Toni Trograncic, Elias Neubauer - Viktor Drocic, Benjamin Nyarko, Patrick Ioan Gante



Ersatzspieler: Aron Szakos, Lukas Michael Stefaner, Jura Stimac, David Kitting-Muhr, Marc Kögl, Maro Vrdoljak



Trainer: Benjamin Posch





Gnas: Alexander Roth, Raphael Kniewallner (K), Daniel Zimmermann, Clemens Lerner, Johannes Unegg, David Fink, Jonas Kölli, Thomas Suppan, Fabian Horvat, Daniel Wolfgang Hierzer, Tobias Kölli



Ersatzspieler: Sebastian Haas, Sebastian Roth, Marco Trummer, Georg Eder, Stefan Thomas Strohmaier, Justin Stefan Horvat



Trainer: Marko Kovacevic

Landesliga: SV Lafnitz II – USV Gnas, 3:2 (3:1)

91 Justin Stefan Horvat 3:2

46 Benjamin Nyarko 3:1

23 Fabian Horvat 2:1

17 Georg Grasser 2:0

13 Eigentor durch Thomas Suppan 1:0

Foto: Andreas Zach

