Dank zweier schneller Tore: SV Lebring feiert Heimsieg über Köflach

Nichts zu holen gab es für ASK Mochart Köflach bei SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring. Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 3:1. SV Lebring erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Zwei Tore in der ersten Halbzeit brachten die Lebringer auf die Siegerstraße.

Tschernegg macht den Sack für Lebring zu

Schnelles Tor

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 200 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Alexander Hofbauer war es, der in der vierten Minute zur Stelle war. Ein wunderschönes Tor für Lebring! Ein präziser Pass in die Tiefe erreichte Hofbauer, der mit einem großartigen Schuss das erste Tor erzielte. Bereits in der 15. Minute erhöhte Marco Heil den Vorsprung von Lebring. Ein herrlicher Treffer aus einer Entfernung von 20 Metern - Heil setzte zu einem kräftigen Schuss an, und der Ball fand seinen Weg ins Netz. Bis Referee Patrick Schenke den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Köflach verkürzt zu spät

Im zweiten Durchgang macht Lebring dort weiter, wo man im ersten Durchgang aufgehört hat. Peter Tschernegg brachte SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (69.) - ein perfekter Stanglpass wurde von Tschernegg verwandelt, und das Stadion jubelte über dieses wunderschöne Tor. Dann gelingt den Köflachern der Anschlusstreffer: Daniel Marinic beförderte das Leder zum 1:3 von ASK Köflach über die Linie (72.). Geht noch etwas für die Weststeirer? Nein, den gebrauchten Tag der Gäste unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von David Grubesic durch eine Rote Karte (87.). Schlussendlich verbuchte SV Lebring gegen Köflach einen überzeugenden 3:1-Heimerfolg.

Bei Lebring präsentierte sich die Abwehr angesichts 15 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (20). Mit dem souveränen Sieg gegen ASK Mochart Köflach festigte SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring die vierte Tabellenposition. Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat SV Lebring momentan auf dem Konto. Lebring befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

ASK Köflach holte auswärts bisher nur drei Zähler. Köflach rutschte mit dieser Niederlage auf den neunten Tabellenplatz ab. Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von ASK Mochart Köflach bei. ASK Köflach ließ im Tableau zuletzt Federn, nachdem man in den vergangenen fünf Spielen keinen Sieg eingefahren hatte.

Nächsten Freitag (19:00 Uhr) gastiert SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring bei SV Domaines Kilger Frauental, Köflach empfängt zeitgleich SK Raiffeisen Fürstenfeld.

Stimme zum Spiel:

Stefan Kammerhofer (Trainer Lebring): "Die Jungs haben das gegen einen starken Gegner heute sehr gut gemacht. Dementsprechend bin ich mit den drei Punkten zufrieden."

Aufstellungen:

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Stefan Greistorfer, Tobias Ehmann, Christoph Martschinko, Florian Ferk - Nejc Rober, Alexander Hofbauer, Florian Gruber, Michael Hofer (K) - Marco Heil, Herbert Rauter



Ersatzspieler: Dominik Huberts, Martin Lanz, Peter Tschernegg, Niklas Rauter, Jure Volmajer, Tobias Urdl



Trainer: Stefan Kammerhofer , BEd





ASK Mochart Köflach: Pascal Scherz - Petar Smoljan - Christoph Michelitsch, Bozo Kosorcic (K), Grgo Zivkovic, Ben Schweinzer, Daniel Marinic, Luca Pistrich - David Grubesic, Niko Salika, Nikica Filipovic



Ersatzspieler: Christoph Kübek, Fabio Pistrich, Julian Kohlbacher, Raffael Horvath, Manuel Hödl



Trainer: Bakk. Goran Milicevic , BSc

Landesliga: SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring – ASK Mochart Köflach, 3:1 (2:0)

72 Daniel Marinic 3:1

69 Peter Tschernegg 3:0

15 Marco Heil 2:0

4 Alexander Hofbauer 1:0

