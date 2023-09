UFC Fehring gewinnt Torfestival beim SC Bruck an der Mur

Details Freitag, 22. September 2023 22:34

SC Stadtwerke Bruck/Mur und UFC Fehring lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Fehring wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Ergebnis täuscht etwas, den Fehringer war über 90 Minuten das dominante Team.

Führung und Ausgleich

Die 150 begeisterten Zuschauer erlebten ein packendes Fußballspiel, das mit einem 1:0-Führungstreffer der Gäste in der 16. Minute begann. Doch kurz vor der Halbzeit, genauer gesagt in der 42. Minute, bewies Leke Krasniqi für den SC Bruck/Mur Nervenstärke und glich aus. Zu diesem Zeitpunkt war es unmöglich vorherzusagen, wer am Ende die Oberhand behalten würde. Die erste Halbzeit endete mit einem ausgeglichenen Spielstand. Allerdings war Fehring schon zu diesem Zeitpunkt das überlegene Team.

Fehring zieht davon

Die zweite Halbzeit brachte dann eine spannende Wende. Jan Marcijus schockte Bruck/Mur mit einem Doppelschlag in der 57. und 69. Minute und brachte seine Fehringer in Führung. Julian Fabian erhöhte den Vorsprung auf 4:1 für UFC Fehring in der 74. Minute. Obwohl SC Stadtwerke Bruck/Mur in der 77. Minute auf 2:4 und Matthias Pagger in der 85. Minute einen weiteren Treffer für die Heimmannschaft nachlegen, konnte blieb es beim Sieg der Gäste.

Trotz einer beeindruckenden Leistungssteigerung im Verlauf des Spiels konnte SC Bruck/Mur leider keine weiteren Tore erzielen und musste sich am Ende mit einer knappen 3:4-Niederlage zufriedengeben.

In der Tabelle liegt Bruck/Mur nach der Pleite weiter auf dem 14. Rang. Die bisherige Saisonbilanz von SC Stadtwerke Bruck/Mur bleibt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und vier Pleiten schwach. SC Bruck/Mur klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen Fehring war bereits die dritte am Stück in der Liga.

UFC Fehring machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang acht wieder. Fehring verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für UFC Fehring, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am nächsten Freitag reist Bruck/Mur zur Reserve von SV Lafnitz, zeitgleich empfängt Fehring FC Hohenhaus Tenne Schladming.

Stimme zum Spiel:

Philipp Gröblinger (Sportlicher Leiter Bruck): "Heute hat bei uns wenig gestimmt. Auch wenn das Ergebnis letztlich knapp erscheint, war Fehring das klar bessere Team und ist verdienter Sieg. Einige Spieler müssen sich jetzt fragen, ob sie wirklich alles geben."

Aufstellungen:

Bruck/Mur: Lukas Thonhofer - Cajetan Beutle, Aleksandar Shalev, Jonas Thürschweller, Gjergj Shabani, Nico Dormann - Matthias Pagger, Jakob Erlsbacher, Lorenz Reisinger, Mark Riegel (K) - Leke Krasniqi



Ersatzspieler: Marcel Kai Maierhofer, Lukas Tomic, Benjamin Hadzic, Lukas Macher, Brajan Grgic, Marcel Katic



Trainer: Dinan Pusculovic





Fehring: Pascal Sommerfeld (K) - Benjamin Glanz, Julian Fabian, Christian Landl, Josip-Domagoj Hranilović - Nejc Omladic, Jan Marcijus, Marco Lindner, Michael Weitzer - Felix Glanz, Daniel Pöltl



Ersatzspieler: Johannes Fuchs, Denis Topolovec, Tobias Höber, Jan Patrick Unger, Tobias Koller, Leonhard Kaufmann



Trainer: Rainer Pein

Landesliga: SC Stadtwerke Bruck/Mur – UFC Fehring, 3:4 (1:1)

85 Matthias Pagger 3:4

77 Jonas Thuerschweller 2:4

74 Julian Fabian 1:4

69 Jan Marcijus 1:3

57 Jan Marcijus 1:2

42 Leke Krasniqi 1:1

16 Daniel Poeltl 0:1

