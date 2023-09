Zoran Begic nach Gamlitzer Sieg in Schladming: " Es war richtig geil, hier vor 700 Zusehern zu spielen."

Details Freitag, 22. September 2023 22:46

FC Hohenhaus Tenne Schladming blieb gegen FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Doppelpack von Phillip Bruno Fuchs

Nach einer torlosen ersten Hälfte, in der sich die Hausherren besser verkauften, war eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang schnupperten die Gäste aus der Südsteiermark die Schladminger Höhenluft und drückten auf die Tube. Jan Kristl eröffnete in Minute 53 das Torspektakel und traf vor 750 Zuschauern das 1:0. In der 62. Minute erhöhte Philip Bruno Fuchs auf 2:0 für FC Gamlitz. Die Luft bei FC Schladming war in der Folge raus, was sich auch am Platzverweis von Thomas Weikl bemerkbar machte, der in der 80. Minute mit Gelb-Rot vom Feld flog.

Kenan Dzakovac traf vor 700 Besuchern zum 3:0

Für das 3:0 von Gamlitz sorgte Kenan Dzakovac, der in Minute 82 zur Stelle war. Den Vorsprung der Gäste ließ Fuchs in der 87. Minute anwachsen. Letzten Endes holte FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz gegen Schladming drei Zähler.

Trotz der Niederlage belegt FC Hohenhaus Tenne Schladming weiterhin den zwölften Tabellenplatz. Der Angriff ist beim Heimteam die Problemzone. Nur sieben Treffer erzielte FC Schladming bislang. Schladming ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut FC Gamlitz hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Gamlitz ist die funktionierende Defensive, die erst acht Gegentreffer hinnehmen musste. Sieben Spiele währt bereits die Serie, in der FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz ungeschlagen ist.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

FC Hohenhaus Tenne Schladming tritt am kommenden Freitag bei UFC Fehring an, FC Gamlitz empfängt am selben Tag den SC Copacabana Kalsdorf.

Stimme zum Spiel:

Kenan Dzakovac, Torschütze Gamlitz:

"Das war eine sehr dominante Leistung der gesamten Mannschaft. Wir hatten in den vergangenen Spielen nicht das Glück unsere Chancen in Tore zu wandeln. Heute ging der Knopf aber auf und wir wurden für unseren Einsatz und Willen belohnt."

Zoran Begic, Trainer Gamlitz:

"Mit dem Sieg sind wir unserem Anspruch gerecht geworden. Heute haben wir rechtzeitig den Sack zugemacht. Trotzdem Gratulation an Schladming für die Atmosphäre, für das ganze Umfeld. Es war richtig geil, hier vor ca 700 Zusehern zu spielen."

Landesliga: FC Hohenhaus Tenne Schladming – FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz, 0:4 (0:0)

87 Philip Bruno Fuchs 0:4

82 Kenan Dzakovac 0:3

62 Philip Bruno Fuchs 0:2

53 Jan Kristl 0:1

Aufstellungen:

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Maximilian Gebauer - Martin Reiter, Leonhard Ettlmayr (K), Akos Fodor, Thomas Weikl, Andre Unterberger - Johannes Felsner, Sebastian Auer, Marcel Ruckhofer, Simon Petscharnig - Antonio Solaja



Ersatzspieler: Christian Krenn, Daniel Krammel, Leon Grgic, Andreas Burgsteiner, Cyprian Valko, Kilian Danklmayer



Trainer: Peter Halada

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Matej Andrejc, Gabriel Rode (K), Jan-Markus Hiden, Jan Kristl, Kenan Dzakovac, Boris Planeta, Timotej Mate, Alen Polanec, Fabian Maurice Neuhold, Petar Turkovic, Ivan Mihaljevic



Ersatzspieler: Marcel Philipp Berghofer, Franz Christopher Sundl, Philip Bruno Fuchs, Moritz Wolkinger



Trainer: Zoran Begic , BEd

