SV Tillmitsch müht sich zu Sieg über SV Frauental

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch mit 2:1 gegen SV Domaines Kilger Frauental für sich entschied. SV Frauental war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Dennoch: Frauental lag zunächst in Front und Tillmitsch musste das Spiel drehen.

Außenseiter geht in Führung

400 Zuschauer verfolgten das 1:0 der Gäste in der 19. Minute - Konrad Frölich erwischt die Tillmitscher auf dem völlig falschen Fuß. Es dauert auch eine Weile, bis die Gastgeber das 0:1 verdauen. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Philipp Posch mit einem schönen Schlenzer zum Ausgleich für SV Tillmitsch. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Tillmitsch schlägt zurück

Im zweiten Durchgang startet Tillmitsch besser und man macht jetzt gehörig Druck. Das Leder will aber trotz der einen oder anderen guten Gelegenheit nicht ins Tor. Nach 75 Minuten ist es schließlich so weit - es gibt Elfmeter für die Heimischen. David Schloffer tritt an und versenkt das Leder zum 2:1 für die Windisch-Elf ins gegnerische Netz. Als Referee Julian Edlinger die Partie abpfiff, reklamierte die Heimmannschaft schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

Trotz des Sieges fiel SV Tillmitsch in der Tabelle auf Platz sieben. SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Frauental muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Momentan besetzt SV Domaines Kilger Frauental den ersten Abstiegsplatz. Insbesondere an vorderster Front liegt bei SV Frauental das Problem. Erst fünf Treffer markierte Frauental – kein Team der Landesliga ist schlechter. Nach der Niederlage gegen SV Tillmitsch bleibt SV Domaines Kilger Frauental weiterhin glücklos.

Am kommenden Samstag trifft SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch auf FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat, SV Frauental spielt tags zuvor gegen SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring.

Stimme zum Spiel:

Bernd Windisch (Trainer Tillmitsch): "Wir haben gewusst, dass das Spiel gegen Frauental ein schweres wird. Wir haben in der ersten Halbzeit die Zweikämpfe nicht so angenommen. Da liegst du dann auch gleich einmal zurück. Die Mannschaft konnte das aber noch korrigieren und verdient gewinnen."

Aufstellungen:

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Markus Gröbacher - Haris Hrustan, BEd David Immanuel Otter (K), Emir Dautovic, Bostjan Bizjak - Simon Johannes Scheucher, Philipp Posch, David Kevin Schloffer, Adam Radai, Timotej Polanc - Filip Smoljan



Ersatzspieler: Mag. Markus Heil, Dominic Andre Langbauer, BA Paul Krizanac , BA, Aldo LLambi, Lukas Liebmann, Yannick Koinegg



Trainer: Bernd Windisch





SV Domaines Kilger Frauental: Julian Kalpacher, Konrad Frölich, Mihajlo Glisovic, Joachim Jun. Koch, Thomas Fauland (K), Dominik Weiss, Christian Dengg , BSc, Manuel Christof, Jan Ulrich, Denis Tubic, Daniel Schmölzer



Ersatzspieler: Karol Jania, Nardi Lazaric, Marco Sundl, Julian Christof, Jan-Peter Koch, Stefan Leitinger



Trainer: Patrick Haring by Martin Mandl

Landesliga: SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch – SV Domaines Kilger Frauental, 2:1 (1:1)

75 David Kevin Schloffer 2:1

45 Philipp Posch 1:1

19 Konrad Frölich 0:1

