Er hat es schon wieder getan: Doppelpack von Meimer reicht diesmal nicht zum Sieg

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich SK Raiffeisen Fürstenfeld und SV Raiffeisen Wildon mit 2:2. SV Wildon zog sich gegen SK Fürstenfeld achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Die Wildoner sind seit Beginn der Ära Spreitzer noch ohne Niederlage.

Lukas Waltl hielt einen Elfmeter

Nach einer schönen Aktion über die linke Seite markierte Markus Farnleitner vor 150 Zuschauern die Führung für Wildon (20.). Jan Meimer beförderte das Leder zum 1:1 von Fürstenfeld in die Maschen (31.). Sein Schuss wurde abgefälscht und Wildon Goalie Lukas Waltl hatte keine Chance. Fast ident mit dem Pausenpfiff gingen die Gäste noch einmal in Führung. Nach einer Flanke von Denis Perger witterte Patrick Schlatte seine Chance und köpfte den Ball ins lange Eck (47.). Zur Pause behielt SV Raiffeisen Wildon die Nase knapp vorn.

Im zweiten Durchgang war das Spiel für beide Seiten offen - nach zwei guten Möglichkeiten für die Gäste erzielten die Hausherren im Gegenzug das 2:2, abermals durch Meimer (74.) Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Es ging jetzt weiter Hin und Her, jedoch konnte keines der Teams noch ein Tor erzielen. In Minute 88 blieb Fürstenfeld Kapitän Andreas Glaser bei einem Strafstoß zweiter Sieger - Goalie Waltl parierte den Strafstoß. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Unparteiische Thomas Paier die Begegnung beim Stand von 2:2 schließlich abpfiff.

Fürstenfeld ist seit fünf Spielen ungeschlagen

SK Raiffeisen Fürstenfeld bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gastgeber bei. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SK Fürstenfeld seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

SV Wildon holte auswärts bisher nur vier Zähler. Mit elf Zählern aus acht Spielen steht Wildon momentan im Mittelfeld der Tabelle. SV Raiffeisen Wildon verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. SV Wildon befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Am nächsten Freitag reist Fürstenfeld zu ASK Mochart Köflach, zeitgleich empfängt Wildon USV Gnas.

Stimmen zum Spiel:

Roland Spreitzer, Trainer Wildon:

"Das war ein intensives Spiel gegen einen sehr guten Gegner - mit einem Spielverlauf für uns. Wir hatten auch Möglichkeiten den Dreier mitzunehmen - am Ende geht das Unentschieden für beide Seiten in Ordnung. Kompliment an die Mannschaft - wir haben aus drei Spielen, sieben Punkte geholt - in dieser Tonart kann es weiter gehen."

Landesliga: SK Raiffeisen Fürstenfeld – SV Raiffeisen Wildon, 2:2 (1:2)

74 Jan Meimer 2:2

47 Patrick Franz Schlatte 1:2

31 Jan Meimer 1:1

20 Markus Farnleitner 0:1

Aufstellung:

Fürstenfeld: Lucas Wabnig - David Fritz, Andreas Wilfling , MSc, Jan Felix Ritter, Christoph Friedl - Jan Meimer, Andreas Kleindienst, Vito Mörec - Oliver Bacher, Andreas Glaser , BEd (K), Florian Jessenitschnig



Ersatzspieler: Philip Stocker , MSc, David Fritz, Mario Krammer, Sebastian Prattes, Andre Kaiser, Noah Fabrizio Schiffner



Trainer: Sascha Stocker , MSc

Wildon: Lukas Waltl - Jure Travner, Denis Perger, Fran Slamberger, Robert Pusaver - Sandro Foda, Marc Möstl, Mag. Patrick Franz Schlatte (K), Markus Farnleitner, Zorko Gal - Michael Wallner



Ersatzspieler: Andreas Boßler, Nazar Gurban, Matej Hoic, Benjamin Winter, Matej Kraner, Mario Sommer



Trainer: BEd Roland Spreitzer

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

