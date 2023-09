Kantersieg: Gamlitz düpiert den Titelaspiranten Kalsdorf

Details Freitag, 29. September 2023 22:17

Der SC Kalsdorf gegen FC Gamlitz unter und büßte damit die Tabellenführung ein. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Gamlitz wusste zu überraschen. Die Elf von Zoran Begic bretterte im wahrsten Sinn des Wortes über die Gäste drüber. Die ansonsten als touristenfreundliche bekannten Gamlitzer entpuppten sich diesmal als nicht besonders gastfreundlich und gewannen am Ende mit 5:1.

Fabian Neuhold trifft zweimal gegen seinen Ex-Klub Kalsdorf

Schnelle Führung für Gamlitz

Mit dem ersten Angriff gingen die Hausherren gleich in Führung. Nach einem hohen Ball in die Gefahrenzone verwandelte Neuzugang Fabian Neuhold direkt und stellte auf 1:0 (9.). In Minute 20 wurde es im Strafraum der Gastgeber gefährlich - nach einem Eckball konnte der Ball aber noch irgendwie geblockt werden. Aber auch die Hausherren waren bei Eckbällen gefährlich - in der 25. Minute erhöhte Jan-Markus Hiden - nach einem Korner auf 2:0 für FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz. Der dritte Treffer ließ nicht lange auf sich warten - nach einem sehenswerten Wechselpass von Gabriel Rode stand Jan Kristl goldrichtig und traf zum 3:0. Jetzt war das Spiel eigentlich schon entschieden (38.). Die Überlegenheit von Gamlitz spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Die Gäste verstehen die Welt nicht mehr. Sie spielen es nicht so schlecht, aber die Gamlitzer sind zu konsequent vor dem Tor. Monkey47, Ticker-Reporter

Auch der zweite Durchgang begann mit einem schnellen Treffer für die Weinland-Elf. Neuhold sorgte in der 52. Minute mit seinem zweiten Tagestreffer für die Vorentscheidung. Kenan Dzakovac baute den Vorsprung von FC Gamlitz in der 67. Minute aus - er traf nach einem Eckball mit dem Hinterkopf. Jetzt war der Braten gegessen - der Gamlitzer Vorsprung war nicht mehr aufzuholen. Für den Ehrentreffer benötigte Kalsdorf die Hilfe des Gegners, als Hiden den Ball in das eigene Tor lenkte (89.). Letztlich feierte Gamlitz gegen den Gast nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

So steht es um die Teams

Mit nur neun Gegentoren hat FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz die beste Defensive der Landesliga. Nur einmal gab sich FC Gamlitz bisher geschlagen. Acht Spiele ist es her, dass Gamlitz zuletzt eine Niederlage kassierte.

Der SC Copacabana Kalsdorf holte auswärts bisher nur vier Zähler. Fünf Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat der SC Kalsdorf momentan auf dem Konto.

Die drei Zähler katapultierten FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz in der Tabelle auf Platz zwei.

Am nächsten Freitag (19:00 Uhr) reist FC Gamlitz zu SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, gleichzeitig begrüßt Kalsdorf UFC Fehring auf heimischer Anlage.

Stimme zum Spiel:

Zoran Begic, Trainer Gamlitz:

"Hut ab vor meinen Jungs. Gegen eine Mannschaft mit so starken Spielern muss man erst einmal 5:1 gewinnen!"

Landesliga: FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz – SC Copacabana Kalsdorf, 5:1 (3:0)

89 Eigentor durch Jan-Markus Hiden 5:1

67 Kenan Dzakovac 5:0

52 Fabian Maurice Neuhold 4:0

38 Jan Kristl 3:0

25 Jan-Markus Hiden 2:0

9 Fabian Maurice Neuhold 1:0

Aufstellungen:

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Matej Andrejc, Gabriel Rode (K), Jan-Markus Hiden, Jan Kristl, Kenan Dzakovac, Boris Planeta, Timotej Mate, Alen Polanec, Fabian Maurice Neuhold, Petar Turkovic, Ivan Mihaljevic



Ersatzspieler: Marcel Philipp Berghofer, Endrit Basha, Franz Christopher Sundl, Philip Bruno Fuchs, Moritz Wolkinger



Trainer: Zoran Begic , BEd

Kalsdorf: Alexander Strametz, Raphael Willibald Glanznig, Lukas Skrivanek, Ian Regvar, Daniel Steinwender, Lukas Bernhard Schloffer, Gregor Grubisic, Stefan Johannes Pfeifer (K), Luca Pichler, Victor Maric, Mario Pilz



Ersatzspieler: Alexander Hofer, Roland Schadl, Samuel Rich Oteng, Noah Yaya Bah, Sanel Hodzic, Edon Sahiti



Trainer: MA Haris Medjedovic

by ReD

Foto: RIPU Sportfotos

