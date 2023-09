SV Frauental am Boden - Lebring gewinnt mit 5:1

Details Freitag, 29. September 2023 22:47

SV Domaines Kilger Frauental blieb gegen SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Damit wurde SV Lebring der Favoritenrolle vollends gerecht. Scheinbar sind die Frauentaler Tornetze nicht so viele Treffer gewöhnt - beim letzten Treffer wurde das Netz durchgeschossen und die Partie sogar kurz unterbrochen werden.

Marco Heil war bei drei Toren beteiligt und traf selbst zweimal

Das Spiel begann eigentlich ganz nach dem Geschmack der Hausherren. Nach einem Abspielfehler im Mittelfeld knallte Dominik Weiss die Kugel ins Netz und brachte den SV Frauental in der achten Minute in Front. Marco Heil schockte die Heimmannschaft und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Lebring (14./30.). Der Ausgleich zum 1:1 fiel nach einer schönen Kurzpassaktion, beim 1:2 zog er nach einem Wechselpass in Richtung mitte und zog aus halbrechter Position aus 25 Metern ab. Zwei gute Möglichkeiten von Lebrings Sebastian Mann blieben ungenützt - so schickte der Unparteiische Dominik Grasser beide Teams mit der knappen Führung für SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring in die Kabinen.

Auch im zweiten Durchgang starteten die Gäste gut ins Spiel und das, obwohl die Hausherren viel Druck ausübten. Nach einem schönen Konter versenkte Jonas Lang - nach Zuspiel von Heil - die Kugel zum 3:1 (57.). Für das 4:1 von SV Lebring sorgte Michael Hofer, der in Minute 79 zur Stelle war - sein Weitschuss landete genau im Kreuzeck. Florian Gruber gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für die Gäste (85.). Er schoss bei seinem Treffer sogar das Netz durch, sodass die Partie für einige Minuten unterbrochen werden musste. Schlussendlich reklamierte Lebring einen Sieg in der Fremde für sich und wies SV Domaines Kilger Frauental in die Schranken.

Michael Hofer traf zum 4:1

Frauental steckt voll in der Krise

22 Gegentreffer hat SV Frauental mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der Landesliga. Das Schlusslicht hat bisher alle zwei Punkte zuhause geholt. Wann bekommt SV Domaines Kilger Frauental die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring gerät Frauental immer weiter in die Bredouille. Die Offensive von SV Frauental zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – sechs geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei SV Frauental. Von 15 möglichen Zählern holte man nur einen.

Bei SV Lebring präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (25). Lebring siegte und sprang auf die Pole Position. Die Saison von SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat SV Lebring nun schon fünf Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. Lebring erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Nächster Prüfstein für Frauental ist ASK Mochart Köflach auf gegnerischer Anlage (Freitag, 19:00). SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring misst sich zur selben Zeit mit FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.

Stimme zum Spiel:

Herbert Rauter, Co-Trainer und Spieler Lebring:

"Das war ein verdienter Sieg von uns. Die Offensive hat voll zugeschlagen. Das Gefühl an der Tabellenspitze ist sehr schön, wir bleiben aber demütig, denn das ist nur eine Momentaufnahme."

Landesliga: SV Domaines Kilger Frauental – SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, 1:5 (1:2)

85 Florian Gruber 1:5

79 Michael Hofer 1:4

57 Jonas Lang 1:3

30 Marco Heil 1:2

14 Marco Heil 1:1

8 Dominik Weiss 1:0

Aufstellungen:

SV Domaines Kilger Frauental: Julian Kalpacher, Konrad Frölich, Mihajlo Glisovic, Joachim Jun. Koch, Thomas Fauland, Dominik Weiss, Christian Dengg , BSc, Manuel Christof (K), Jan-Peter Koch, Denis Tubic, Daniel Schmölzer



Ersatzspieler: Karol Jania, Nardi Lazaric, Marco Sundl, Simon Lenz, Paul Reisinger, Stefan Leitinger



Trainer: Patrick Haring

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Stefan Greistorfer, Tobias Ehmann, Christoph Martschinko, Florian Ferk - Peter Tschernegg, Alexander Hofbauer, Sebastian Mann, Michael Hofer (K) - Marco Heil, Jure Volmajer



Ersatzspieler: Dominik Huberts, Nejc Rober, Fabio Schwinger, Jonas Lang, Florian Gruber, Tobias Urdl



Trainer: Stefan Kammerhofer , BEd

by ReD

Fotos: RIPU-Sportfotos

