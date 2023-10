Derbysieger: Der FC Gamlitz schlägt den SV Lebring

Details Samstag, 14. Oktober 2023 00:04

Mit gemischten Gefühlen reiste der SV Tiba Raiffeisen Gady Lebring zum FC Weinland Speed Connect Gamlitz - denn die Lebringer haben in der Landesliga noch nie in Gamlitz gewonnen. Nach 1:2 Rückstand drehten die Gamlitzer in den letzten zehn Minuten das Spiel auf ihre Seite und siegten am Ende mit 3:2. Beide Treffer waren besonders sehenswert - zwei Freistöße brachten den Erfolg.

Alen Polanec (hier beim Spiel gegen den FC Judenburg) erzielte einen Doppelpack

Starke Anfangsphase der Gäste

Die Gäste aus Lebring starteten mit einer starken Anfangsphase und setzten die Gamlitzer unter Druck. Dennoch schien die Ruhe bei den Gastgebern nicht verloren zu gehen. In der 34. Minute gelang den Gamlitzern aus dem Nichts die Führung. Sie spielten sich auf der rechten Seite bis zur Grundlinie vor, brachten den Ball in den Rückraum, und Alen Polanec verwandelte eiskalt. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Michael Hofer erhielt den Ball halbrechts und schob ihn ins lange Eck, ohne dem Gamlitzer Torhüter Matej Andrejc eine Chance zu lassen (42.). So ging es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause.

Auch im zweiten Durchgang starteten die Gäste aus Lebring stark und brachten den Gamlitzer Andrejc mehrmals in Bedrängnis - dieser brachte die Lebringer aber zum Verzweifeln. In der 56. Minute führte ein Gestocher in der Gamlitzer Box zur Führung für die Gäste - Jonas Lang traf zum 2:1. Lebring hatte weiterhin zahlreiche Chancen, darunter ein Lupfer übers Tor (62.) und ein Stangenschuss (76.). Doch die Heimischen gaben nicht auf und zeigten ebenfalls Torgefahr, als Ivan Mihaljevic in der 77. Minute die Latte traf, jedoch den Ball nicht im Tor unterbringen konnte.

Viele Tormöglichkeiten in der zweiten Hälfte - ein Ausschluss für Volmajer in der Nachspielzeit

Dann folgte der absolute Höhepunkt des Spiels. In der 85. Minute verwandelte Alen Polanec einen Freistoß von links auf spektakuläre Weise. Zuerst traf der Ball die Latte und fand dann den Weg ins rechte Eck. Mit diesem Traumtor glichen die Gamlitzer erneut aus. Und in der 91. Minute geschah das Unglaubliche. Phillip Bruno Fuchs sorgte für den Siegestreffer der Gamlitzer, als er einen Freistoß aus der Distanz mit Wucht ins linke Eck jagte. Die Schlussphase des Spiels war hitzig - in der 93. Minute sah Jure Volmajer vom SV Lebring die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit. Damit endete das Spiel mit einem 3:2-Sieg für den FC Weinland Speed Connect Gamlitz in einem hochspannenden und umkämpften Duell, das die Zuschauer in Atem hielt.

Nächste Woche gehts für den FC Gamlitz nach Köflach - der SV Lebring empfängt den UFC Fehring.

Die drei Punkte bleiben in Gamlitz: Gamlitz Funktionär Manfred Repolust und Lebring Obmann Franz Labugger

Stimmen zum Spiel:

Zoran Begic, Trainer Gamlitz:

"Unsere Mannschaft zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie immer über 90 Minuten Vollgas gehen kann und nie aufgibt. Mich freut es extrem, dass diese Mentalität heute belohnt wurde."

Franz Labugger, Obmann Lebring:

"Wer die Tore nicht schiesst kriegt sie! Das war eine unglaubliche Niederlage."

FC WEINLAND SPEED CONNECT GAMLITZ - SV LEBRING TIBA GADY RAIBA 3:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 (34. Polanec), 1:1 (42. Hofer), 1:2 (56. Lang), 2:2 (85. Polanec), 3:2 (91. Fuchs)

Weinlandstadion Gamlitz; 450 Besucher; Hofer - Dambo - Adam

Aufstellungen:

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Matej Andrejc, Gabriel Rode (K), Jan-Markus Hiden, Franz Christopher Sundl, Kenan Dzakovac, Boris Planeta, Timotej Mate, Moritz Wolkinger, Alen Polanec, Fabian Maurice Neuhold, Petar Turkovic



Ersatzspieler: Endrit Basha, Martin Oberluggauer, Philip Bruno Fuchs, Marcel Philipp Berghofer, Ivan Mihaljevic



Trainer: Zoran Begic , BEd

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Stefan Greistorfer, Tobias Ehmann, Christoph Martschinko, Florian Ferk - Nejc Rober, Peter Tschernegg, Sebastian Mann, Michael Hofer (K) - Jonas Lang, Jure Volmajer



Ersatzspieler: Dominik Huberts, Herbert Rauter, Markus Wruntschko, Fabio Schwinger, Florian Gruber, Tobias Urdl



Trainer: Stefan Kammerhofer , BEd

