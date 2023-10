Schnelle Partie - viele Torchancen: Lafnitz gegen Kalsdorf endet Unentschieden

Details Samstag, 14. Oktober 2023 17:00

Trotz unzähliger Möglichkeiten kam der SV Lafnitz II gegen den SC Copacapana Kalsdorf über ein 1:1-Unentschieden nicht hinaus. Die Gäste waren wie immer aus den Standardsituationen sehr gefährlich - Lafnitz bestach durch Offensivfussball, allerdings war das Kalsdorfer Tor wie zugenagelt.

Hochklassige Partie

In einem temporeichen Spiel waren die Hausherren in den ersten 45 Minuten spielbestimmend. In Minute 29 legte Luca Butkovic einen sensationellen Sololauf hin, legte für Patrick Gante auf und der Offensivakteur traf zum 1:0. Es waren zwar noch zahlreiche weitere Möglichkeiten für die Hausherren vorhanden, die Kiste war aber wie vernagelt. Mit einem Tor Vorsprung für Lafnitz II ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang veränderten die Gäste ihre Taktik ein wenig und fanden auch prompt mehr Zugriff. Die Gastgeber behielten zwar das Zepter in der Hand, allerdings war Kalsdorf in dieser Phase immer wieder durch Standardsituationen gefährlich. Lafnitz produzierte Chancen am laufenden Band - den Treffer erzielten aber die Gegner. Raphael Willibald Glanznig beförderte das Leder zum 1:1 von Kalsdorf in die Maschen (66.). Letztlich trennten sich SV Lafnitz II und der SC Copacabana Kalsdorf remis.

So steht es um die Teams

Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt Lafnitz II den 13. Platz in der Tabelle ein. Die Gastgeber verbuchten insgesamt drei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Zuletzt war bei SV Lafnitz II der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der SC Kalsdorf in der Tabelle auf Platz fünf. Fünf Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich Kalsdorf weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Am nächsten Freitag reist Lafnitz II zu SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, zeitgleich empfängt der SC Copacabana Kalsdorf Hofmann Personal Ilzer SV.

Stimmen zum Spiel:

Benjamin Posch, Trainer Lafnitz II:

"Wenn der gegnerische Trainer und das Schiedsrichterteam samt Beobachter zur Leistung gratulieren, dann haben die Jungs einiges richtig gemacht."

Haris Medjedovic, Trainer Kalsdorf:

"Es war ein schwieriges Spiel. Beide Mannschaften hatten viele Chancen. Letztendlich sind wir mit dem Punkt zufrieden und nehmen diesen gerne mit."

Landesliga: SV Lafnitz II – SC Copacabana Kalsdorf, 1:1 (1:0)

66 Raphael Willibald Glanznig 1:1

29 Patrick Ioan Gante 1:0

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Daniel-Edward Daniliuc - Nico Resch, Stefan Trimmel, Marc Kögl, Christoph Prasch - Luca Romeo Butkovic, Jura Stimac, Elias Neubauer, Georg Grasser (K) - Timon Burmeister, Patrick Ioan Gante



Ersatzspieler: Aron Szakos, Viktor Drocic, Marco Reiterer, Zvonimir Plavcic, David Kitting-Muhr



Trainer: Benjamin Posch , MSc

Kalsdorf: Alexander Strametz, Raphael Willibald Glanznig, Dragan Smoljan, Lukas Skrivanek, Ian Regvar, Daniel Steinwender, Gregor Grubisic, Stefan Johannes Pfeifer (K), Luca Pichler, Mario Pilz, Dominik Derrant



Ersatzspieler: Alexander Hofer, Roland Schadl, Samuel Rich Oteng, Lukas Bernhard Schloffer, Noah Yaya Bah, Edon Sahiti



Trainer: MA Haris Medjedovic by René Dretnik Fotos: RIPU

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.