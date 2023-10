Hartberg Amateure kassieren klare Heimpleite gegen ASK Köflach

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 11:48

Die FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure konnten ASK Mochart Köflach am Samstagnachmittag nicht viel entgegensetzen und verloren das Spiel mit 0:3. Schon in der ersten Halbzeit legte Köflach den Grundstein für die drei Punkte.

Viel Spannung

Das Spiel begann mit hohen Erwartungen und einer gesunden Portion Spannung, da beide Teams auf der Suche nach einem wichtigen Sieg waren. Doch bereits in der 8. Minute wurde deutlich, dass ASK Köflach mit einem klaren Ziel auf dem Platz stand. Fabio Pistrich wurde zum Matchwinner, als er einen langen Ball von Schweinzer auf dem rechten Flügel annahm, sich gegen drei Verteidiger behauptete und den Ball mit einer präzisen Schusstechnik via Innenstange ins Netz beförderte. Dieses frühe Tor brachte die Gäste mit 1:0 in Führung und sorgte für eine gewisse Unruhe in den Reihen der Hartberger.

Die Hartberger versuchten, sich in der ersten Halbzeit ins Spiel zu kämpfen, aber die Gäste aus Köflach verteidigten geschickt und ließen kaum gefährliche Torchancen zu. In der 41. Minute zeigte Pistrich erneut sein Können, als er einen perfekten Außenristpass von Salika verwertete und das 2:0 erzielte. Das Spiel schien zu diesem Zeitpunkt bereits eine klare Richtung zu nehmen, und die Hartberger mussten sich fragen, wie sie diese Herausforderung meistern könnten.

Klare Sache

Die Gäste aus Köflach hatten nicht nur ihre Defensive im Griff, sondern konnten auch in der Offensive gefährliche Momente kreieren. So fiel in der 56. Minute das 3:0 für Köflach, als Pistrich einen Ball auf Videk steckte, der aus spitzem Winkel unter die Latte zielte. Es schien, als ob die Köflacher den Sieg bereits in der Tasche hätten.

Die Hartberger kämpften in der zweiten Halbzeit unermüdlich, um wieder ins Spiel zu finden, aber die gut organisierte Verteidigung der Gäste verhinderte gefährliche Torschüsse. Die Hartberger versuchten es vor allem mit Flanken, konnten jedoch keine davon erfolgreich zu Ende bringen.

In der 90. Minute gab es sogar eine rote Karte für Köflachs Videk, der mit einer blutenden Nase vom Feld musste. Dennoch konnte das Team aus Köflach die Null halten und gewann das Spiel mit 3:0.

Eggendorf/Hartberg tritt am kommenden Freitag bei SV Domaines Kilger Frauental an, ASK Köflach empfängt am selben Tag FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz.

Stimme zum Spiel:

Markus Karner (Trainer Hartberg Amateure): "Wir gerieten sehr früh durch einen Abseitstreffer in Rückstand! Darauf fanden wir gegen einen zum Teil mit 6er Kette tief verteidigenden Gegner, der das sehr gut machte, uns in den Duellen überlegen war, und vor der Pause nach einen Umschaltspiel das 2:0 erzielte. Über 90 Minuten durch interne und externe Umstände keine qualitativen Lösungen! Der Sieg für den Gegner,wenn auch zu hoch, geht in Ordnung!"

Aufstellungen:

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.: Maximilian Pußwald, Emir Redzic (K), Michael Hutter, Lind Hajdari, Lukas Hirschböck, Jürgen Lemmerer, Tobias Pfeffer, Matthias Postl, Maximilian Sellinger, Manfred Gollner, Erik Schellenberger



Ersatzspieler: Harald Postl, Samir Mujkanovic, Can Kisa, Nelson Prenner, Tobias Wilfinger, Marcel Laschet



Trainer: Markus Karner

ASK Mochart Köflach: Pascal Scherz - Tomislav Valasko - Christoph Michelitsch, Bozo Kosorcic (K), Grgo Zivkovic, Raffael Horvath, Ben Schweinzer, Daniel Marinic, Luca Pistrich - Fabio Pistrich, Niko Salika



Ersatzspieler: Christoph Kübek, Petar Smoljan, David Grubesic, Julian Kohlbacher, Manuel Hödl, Florian Videk



Trainer: Bakk. Goran Milicevic , BSc

Landesliga: FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. – ASK Mochart Köflach, 0:3 (0:2)

56 Florian Videk 0:3

41 Fabio Pistrich 0:2

8 Fabio Pistrich 0:1

