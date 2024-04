Wichtiger Sieg: SV Frauental schlägt SC Bruck/Mur im Kellerduell

Details Samstag, 06. April 2024 02:17

SV Domaines Kilger Frauental sammelte mit dem 4:2-Sieg gegen SC Stadtwerke Bruck/Mur drei wichtige Punkte im Spiel zweier Kellerkinder. Die Schlussphase hatte es in sich, in den letzten zehn Minuten fielen noch drei Tore.

Christian Dengg steuerte zwei Treffer bei

Starker Beginn der Gastgeber

Die Anfangsphase in diesem Sechs-Punkte-Spiel gehörte den Hausherren. Sie übten viel Druck aus und gingen auch verdient in Führung. Lukas Tomic brachte SC Bruck/Mur in der 14. Minute nach vorn. Nachdem Matthias Pagger den Gästetorhüter Daniel Paul unter Druck setzte und ihm den Ball wegspitzelte, brauchte der Torschütze den Ball nur noch einschieben.

Mit einem schönen Flugkopfball - die Flanke stammte von Denis Tubic - stellte BSc Christian Dengg den Ausgleichstreffer für die Gäste sicher (25.). Tubic war es auch, der einen Abpraller on Thomas Fauland im Netz unterbrachte und auf 1:2 stellte (39.). Zur Pause wusste der SV Frauental eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Die Defensive der Frauentaler stand sehr gut

Im zweiten Durchgang stand die Frauentaler Defensive sehr kompakt - es gab für die Heimischen kein Durchkommen. In der Schlussphase ging es dann noch einmal richtig zur Sache. In Minute 81 zeigte der Unparteiische Bernd Eigler auf den Elfmeterpunkt. Dengg übernahm die Verantwortung und steuerte seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei. Mit dem 1:3 war die Partei eigentlich schon entschieden, so dachten sich es zumindestens die Zuseher im Stadion Bruck.

Jedoch, dann in der Nachspielzeit (93.) gelang den Hausherren der Anschlusstreffer und es wurde noch einmal richtig spannend: Pagger zog am linken Flügel entlang, flankte in den Strafraum und fand mit Jonas Thürschweller einen Abnehmer. Er machte die Bude und verkürzte auf 2:3.

Zwei Assists von Matthias Pagger reichten nicht zum Sieg

Heisse Schlussphase

Nardi Lazaric setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für Frauental kurz vor dem Abpfiff (96.). Der Schiedsrichter beendete das Spiel und SC Stadtwerke Bruck/Mur steckt weiter in der Krise. Im Kellerduell gegen SV Domaines Kilger Frauental kam man unter die Räder.

Am kommenden Samstag tritt SC Stadtwerke Bruck/Mur bei FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. an, während SV Frauental einen Tag zuvor FC Hohenhaus Tenne Schladming empfängt. Für beide Teams ist ein Sieg Pflicht, denn das Abstiegsgespenst schwebt sowohl über Bruck, als auch über Frauental.

Stimme zum Spiel:

Patrick Rieger, Trainer Frauental:

"Die Mannschaft hat sich heute auch vom 0:1 Rückstand nicht beirren lassen, weiter an sich geglaubt und unsere Spielanlage durchgezogen! Wir haben heute auch aus den zahlreichen Tormöglichkeiten die nötigen Tore gemacht und deshalb alles in allem verdient gewonnen!"

Landesliga: SC Stadtwerke Bruck/Mur – SV Domaines Kilger Frauental, 2:4 (1:2)

96 Nardi Lazaric 2:4

93 Jonas Thuerschweller 2:3

81 Christian Dengg 1:3

39 Denis Tubic 1:2

25 Christian Dengg 1:1

14 Lukas Tomic 1:0

Aufstellungen:

Bruck/Mur: Marcel Kai Maierhofer - Aleksandar Shalev, Jonas Thürschweller, Gjergj Shabani - Matthias Pagger, Jakob Erlsbacher, Lukas Macher, Stipo Grgic, Lorenz Reisinger, Mark Riegel (K) - Lukas Tomic

Ersatzspieler: Lukas Thonhofer, Martin Gschiel, Leke Krasniqi, Marvin Folger-Wöls, Dario Sekic

Trainer: Dinan Pusculovic

SV Domaines Kilger Frauental: Daniel Paul (K) - Konrad Frölich, Jan-Peter Koch, Denis Klinar - Sebastian Mann, Thomas Fauland, Borna Marton, Manuel Christof, Denis Tubic - Christian Dengg, Julian Christof

Ersatzspieler: Julian Kalpacher, Joachim Jun. Koch, Nardi Lazaric, Felix Weber, Christof Hartinger, Martin Gosch

Trainer: BEd Patrick Rieger

by René Dretnik

Fotos: RIPU Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.