Drei Tore in 13 Minuten: Kalsdorf kennt mit Schlusslicht Frauental kein Erbarmen

In einem überzeugenden Auftritt sicherte sich der SC Kalsdorf einen klaren 4:0-Sieg gegen den SV Domaines Kilger Frauental in der Landesliga.

Jörg Schirgis Kalsdorfer feiern einen Kantersieg

Kalsdorf startete los wie die Feuerwehr

Kaum hatte das Spiel begonnen, ging Kalsdorf bereits in Führung. Vedran Vrhovac brachte sein Team in der vierten Minute in Front. Die Heimmannschaft ließ nicht locker und erhöhte schnell den Vorsprung durch einen Treffer von Gregor Grubisic in der sechsten Minute. Mit dem 3:0 durch Daniel Steinwender schien das Spiel bereits frühzeitig entschieden zu sein, als Kalsdorf in der 13. Minute jubelte. Grubisic setzte sogar noch einen drauf und netzte kurz vor der Halbzeit zum zweiten Mal ein, womit es 4:0 stand, als die Mannschaften in die Pause gingen.

Trotz eines schwachen ersten Durchgangs zeigte SV Frauental in der zweiten Halbzeit eine verbesserte Leistung und konnte Schadensbegrenzung betreiben, um eine noch höhere Niederlage zu verhindern. Doch der Rückstand war bereits zu groß, und Kalsdorf behielt die Kontrolle über das Spiel bis zum Schlusspfiff von Schiedsrichter Mario Vonic.

Mit diesem überzeugenden Sieg behält der SC Kalsdorf die Oberhand und sichert sich drei wichtige Punkte in der Landesliga.

So steht es um die Teams

Frauental kämpft weiterhin mit einer schwierigen Saison in der Landesliga, mit nur 14 Punkten aus 22 Spielen und einem bedrohlichen Abstiegsplatz. Mit 55 Gegentoren hat das Team die traurige Auszeichnung, die meisten Treffer in der Liga zugelassen zu haben, und hat bereits 16 Niederlagen hinnehmen müssen. Lediglich vier Siege und zwei Unentschieden stehen auf der Habenseite. Die Situation für SV Frauental bleibt äußerst angespannt, besonders nach der erneuten Niederlage gegen den SC Kalsdorf, womit sie bereits zum zweiten Mal in Folge Punkte abgeben mussten.

Die klare Niederlage gegen Kalsdorf unterstreicht weiterhin die Defensivschwäche von Frauental in dieser Saison.

Nächste Woche steht der SC Kalsdorf vor einem Auswärtsspiel gegen FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat., während SV Domaines Kilger Frauental einen Tag zuvor SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Jörg Schirgi, Trainer Kalsdorf:

"Das war eine sehr gute Halbzeit von uns. Natürlich geht es mit dem vollen Tor auch viel leichter. In der zweiten Hälfte hätten wir noch einige Chancen gehabt, haben diese aber leider nicht genützt. Der Sieg war absolut verdient."

Patrick Rieger, Trainer Frauental:

"Nach 13 Minuten war die Partie erledigt."

Landesliga: SC Kalsdorf – SV Domaines Kilger Frauental, 4:0 (4:0)

45 Gregor Grubisic 4:0

13 Daniel Steinwender 3:0

6 Gregor Grubisic 2:0

4 Vedran Vrhovac 1:0

Aufstellungen:

Kalsdorf: Alexander Strametz, Vedran Vrhovac, Dragan Smoljan, Lukas Skrivanek, Rok Sirk, Daniel Steinwender, Lukas Bernhard Schloffer, Gregor Grubisic, Stefan Johannes Pfeifer (K), Luca Pichler, Dominik Derrant

SV Domaines Kilger Frauental: Daniel Paul (K) - Konrad Frölich, Thomas Fauland, Manuel Christof, Jan-Peter Koch, Denis Klinar - Sebastian Mann, Denis Tubic, Martin Gosch - Dominik Weiss, Christian Dengg

