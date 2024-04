Kein Sieger bei Krimi zwischen SV Wildon und Ilzer SV

Details Freitag, 19. April 2024 22:46

SV Raiffeisen Wildon und Hofmann Personal Ilzer SV verließen den Platz beim Endstand von 1:1. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Ilzer SV vom Favoriten. Das Hinspiel hatte SV Wildon für sich entschieden und einen 3:1-Sieg verbucht.

Rote Karte für Wildon

Das Spiel ist von der ersten Minute an munter geführt. Die Gäste haben mehr vom Geschehen auf dem Platz, doch richtig gefährlich wird man nicht. Dem Druck von Ilz musste Wildon ab der 32. Minute dann auch noch in Unterzahl standhalten, nachdem Robert Pusaver mit Rot vom Platz geflogen war. Kurz darauf haben dann trotzdem die Wildoner die erste Torchance, doch Möstl verzieht. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Führung und Ausgleich

In der zweiten Halbzeit sollten die Wildoner dann sogar in Führung gehen. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Patrick Franz Schlatte sein Team in der 58. Minute vom Elfmeterpunkt. Zumindest zahlenmäßig war die Partie ab der 63. Minute wieder ausgeglichen, als Tobias Breitenberger von Hofmann Personal Ilzer SV die Gelb-Rote Karte kassierte. Die Ilzer müssen in der Folge mehr riskieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen sollte. Für den späten Ausgleich war Alexander Pieber verantwortlich, der in der 87. Minute zur Stelle war. Letztlich gingen SV Raiffeisen Wildon und Ilzer SV mit jeweils einem Punkt auseinander.

SV Wildon bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Elf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Wildon, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Die Trendkurve von Ilz geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 13, mittlerweile hat man Platz neun der Rückrundentabelle inne. Durch den Teilerfolg verbesserte sich der Gast im Klassement auf Platz zwölf. Der Angriff ist bei Hofmann Personal Ilzer SV die Problemzone. Nur 31 Treffer erzielte Ilzer SV bislang. Acht Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat Ilz momentan auf dem Konto.

Während SV Raiffeisen Wildon am kommenden Freitag SK Raiffeisen Fürstenfeld empfängt, bekommt es Hofmann Personal Ilzer SV am selben Tag mit USV Gnas zu tun.

Stimmen zum Spiel:

Christoph Seidl (Trainer Ilz): "Wir kamen gut ins Spiel, waren überlegen und hatten gute Ballbesitzphasen. Mit dem Ausschluss kam der Schlendrian bei uns rein und durch einen blöden Elfer waren wir plötzlich hinten. Anschließend war es ein offener Schlagabtausch, wir riskierten und wurden Gott sei Dank mit dem Ausgleich belohnt. Schlussendlich ein enorm wichtiger Punkt für uns."

Patrick Schlatte (Spieler Wildon): "Bis zu unserer roten Karte war Ilz besser, wir nicht total fokussiert und das reicht halt dann nicht in der Landesliga. Danach machten wir ein gutes Spiel, bis Ilz die gelb-rote Karte bekam. Alles in allem ein gerechtes Unentschieden."

Aufstellungen:

Wildon: Andreas Boßler - Jure Travner, Fran Slamberger, Robert Pusaver - Nazar Gurban, Sandro Foda, Miha Kancilija, Marc Möstl, Patrick Franz Schlatte (K), Markus Farnleitner - Matej Hoic



Ersatzspieler: Florian August Winter, Denis Perger, Tiziano Klamler, Felix Pegam, Max Rauter, Zorko Gal



Trainer: Roland Spreitzer

HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Manuel Cerma, Stefan Gölles, Melih Tepegöz, Clemens Seifried, Patrick Ramminger, Michael Kuwal (K), Tobias Breitenberger, Markus Hadler, Christoph Gruber, Alexander Pieber, Fabian Wetl



Ersatzspieler: Stefan Trummer, Andreas Julian Tatschl, Lukas Ritter, Simon Paier, Marcel Tunst, Nico Bauer



Trainer: Christian Scheer

Landesliga: SV Raiffeisen Wildon – Hofmann Personal Ilzer SV, 1:1 (0:0)

87 Alexander Pieber 1:1

58 Patrick Franz Schlatte 1:0

Fotos: RIPU Sportfotos

