Nach Pleite gegen Lebring: Seit fünf Spielen ohne Sieg - wird es noch eng für Fürstenfeld?

Details Samstag, 20. April 2024 09:45

Das Aufeinandertreffen zwischen dem SK Raiffeisen Fürstenfeld und dem SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring versprach von Anfang an ein hochklassiges Duell zweier ambitionierter Teams in der Landesliga. Beide Mannschaften waren zu Beginn der Saison als potenzielle Aufstiegskandidaten gehandelt worden, jedoch sah die aktuelle Lage etwas anders aus.

Florian Gruber trifft zum 0:1 für Lebring

Dominante aber fehleranfällige Fürstenfelder

Das Spiel begann mit einer extrem dominanten Phase der Fürstenfelder, die von Anfang an das Zepter in die Hand nahmen und ihr Spiel auf den Platz brachten. Die Heimmannschaft erschuf eine Fülle von Chancen und drängte den SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring in die Defensive.

Doch es war der Lebring, der in der 0:1-Situation die Effizienz demonstrierte. Eine lange Flanke auf die zweite Stange wurde von Florian Gruber perfekt angenommen und mit einem präzisen Innenseitenvolley ins Tor befördert. Die Fürstenfelder waren überrascht von diesem schnellen Gegentor, das sie trotz ihrer Dominanz kassierten.

Die Antwort der Heimmannschaft ließ jedoch nicht lange auf sich warten, und in einer energischen Angriffsphase gelang es ihnen, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Ein schneller Angriff über die rechte Seite endete mit einem präzisen Stanglpass in die Box, wo Elias Neubauer zum 1:1 einschob.

Nikola Vuksanovic nutzte eine Unachtseimkeit der Abwehr eiskalt aus

Doch der SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring zeigte sich unbeeindruckt und nutzte eine seiner wenigen Chancen effektiv aus, um erneut in Führung zu gehen. Ein präziser Ball von der linken Seite landete im Zentrum, wo Nikola Vuksanovic entschlossen in den Ball sprang und ihn ins Netz beförderte, während die Fürstenfelder Abwehr unsortiert wirkte.

Die Fürstenfelder drückten weiter auf den Ausgleich, doch ein kapitaler Fehler im Spielaufbau brachte sie schließlich um ihre Hoffnungen. Nejc Rober eroberte den Ball und sprintete alleine auf das Tor zu, traf zunächst nur die Stange, doch war schnell genug, um den Abpraller selbst abzustauben und das 1:3 zu erzielen.

Es war eine Partie, die die Tücken des Fußballs aufzeigte – während die Fürstenfelder eine überlegene Leistung zeigten und zahlreiche Chancen erspielten, war es der SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, der mit Effizienz und Entschlossenheit den Sieg davontrug.

Am Freitag muss Fürstenfeld bei SV Raiffeisen Wildon ran, zeitgleich wird SV Lebring von ASK Mochart Köflach in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel:

Christoph Meier, Trainer Fürstenfeld:

"Unterm Strich war das ein komplett anderes Gesicht als gegen Ilz. Das war ein dominanter Auftritt. Leider haben wir uns nicht belohnt. Lebring hat aus wenig viel gemacht, das zeichnet die Qualität der Mannschaft aus. Jetzt müssen wir die individuellen Fehler abstellen und positiv nach vorne blicken."

Thomas Böcksteiner, Sportdirektor Lebring:

"Wir sind gut gestartet, hatten gleich zwei Möglichkeiten. Auch nach der Pause waren wir sofort hellwach. Nach dem 1:0 sind wir in eine Lethargie verfallen, dort hat unser Torhüter uns im Spiel gehalten. Nach dem Ausgleich ist dann wieder ein Ruck durch Mannschaft gegangen und wir haben postwendend die Führung erzielt. Die Mannschaft hat von Spiel zu Spiel dazugelernt, auch mit Leidenschaft zu verteidigen. Fürstenfeld war nicht die schlechtere Mannschaft und hat sich voll reingehaut. Ich wünsche Fürstenfeld, dass sie schnell wieder in die Spur kommen."

Landesliga: SK Raiffeisen Fürstenfeld – SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, 1:3 (0:0)

74 Nejc Rober 1:3

64 Nikola Vuksanovic 1:2

59 Elias Neubauer 1:1

48 Florian Gruber 0:1

Aufstellungen:

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Martin Lanz, Tobias Ehmann, Christoph Martschinko, Florian Ferk - Nikola Vuksanovic, Fabio Schwinger, Florian Gruber, Michael Hofer (K) - Marco Heil, Jonas Lang

Fürstenfeld: Michael Grassmugg - Mario Krammer, Christoph Friedl - Jan Meimer, Tobias Goldgruber, Andreas Kleindienst, Sebastian Prattes, Vito Mörec - Oliver Bacher, Andreas Glaser (K), Elias Neubauer

by René Dretnik

Fotos: RIPU Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.