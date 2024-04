Skoflek-Goldtor bringt Tus Heiligenkreuz/W. drei Punkte gegen UFC Fehring

Details Samstag, 20. April 2024 21:50

Am Samstag verbuchte Tus Heiligenkreuz am Waasen einen 1:0-Erfolg gegen UFC Fehring. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatte Tus Heiligenkreuz bei Fehring triumphiert und einen 2:0-Sieg für sich beansprucht.

Führung für Heiligenkreuz

Die Heiligenkreuzer starten gut ins Match. Man überrascht den Gegner mit offensiver Spielweise. Für den Führungstreffer von Heiligenkreuz zeichnete Ziga Skoflek verantwortlich (20.). Leeb mit dem Eckball und Ziga Skoflek trifft mit dem Kopf zur Führung. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, woraus aber nichts wird. Auch Fehring kommt dann besser ins Spiel und setzt den Gegner unter Druck, Treffer sollten aber nicht gelingen.

Keine Treffer

Letztendlich gelang es UFC Fehring auch im weiteren Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Auch deswegen, weil die Heiligenkreuzer das in der Defensive gut machen. Am Ende war Tus Heiligenkreuz am Waasen die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

Bei Tus Heiligenkreuz präsentierte sich die Abwehr angesichts 45 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (46). Der Gastgeber machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang sieben wieder. Zehn Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat Heiligenkreuz derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von Tus Heiligenkreuz am Waasen konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Durch diese Niederlage fällt Fehring in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Elf Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Für UFC Fehring sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Am kommenden Samstag tritt Tus Heiligenkreuz bei der Reserve von SV Lafnitz an, während Fehring einen Tag zuvor SC Stadtwerke Bruck/Mur empfängt.

Stimme zum Spiel:

Horst Pfeifer (Co-Trainer Heiligenkreuz am Waasen): "Ich denke, dass der Sieg verdient ist. Wir haben das wirklich sehr gut gemacht heute. Gegen Fehring kein Gegentor zu bekommen, ist schwer in Ordnung, Kompliment an die Mannschaft. So darf es weitergehen."

Aufstellungen:

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Jure Jevsenak - Manuel Leeb (K), Matej Pucko, Marco Heibl, Emre Koca - Patrick Unterkircher, Ziga Skoflek, Florian Pinnitsch, Nino Köpf



Ersatzspieler: Matej Radan, Luka Orsulic, Anei Polanec, Belmin Bevab



Trainer: Johannes Thier

Fehring: Pascal Sommerfeld (K) - Denis Topolovec, Christian Landl, Tobias Koller, Josip-Domagoj Hranilović, Christopher Spanring - Nejc Omladic, Jan Marcijus, Tobias Höber, Marco Lindner - Felix Glanz



Ersatzspieler: Laurens Robert Schmuck, Jan Patrick Unger, Philip Lorenzer



Trainer: Saso Kupcic

Landesliga: Tus Heiligenkreuz am Waasen – UFC Fehring, 1:0 (1:0)

20 Ziga Skoflek 1:0

Details

