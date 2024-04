FC Gamlitz feiert klaren Sieg über FC Schladming

Details Samstag, 27. April 2024 19:36

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz kam gegen FC Hohenhaus Tenne Schladming zu einem klaren 4:1-Erfolg. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch FC Gamlitz wusste zu überraschen. Das Hinspiel war eine Demonstration der Gastgeber gewesen, als man die Partie mit 4:0 für sich entschieden hatte.

Führung für Gamlitz

Die erste Halbzeit begann mit einem raschen Tempo, wobei beide Mannschaften versuchten, frühzeitig die Führung zu erlangen. Trotz einiger vielversprechender Chancen auf beiden Seiten endete die erste Halbzeit mit einem knappen Vorsprung für die Gastgeber. In der 31. Minute brachte Dominik Oswald das Team des FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz mit einem präzisen Schuss in Führung.

Kampftbetontes Spiel

Die zweite Halbzeit begann mit einem anhaltenden Kampf beider Teams um Ballbesitz und Kontrolle. In der 51. Minute erhielt der FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz einen Elfmeter, den sie souverän verwandelten, um ihre Führung auszubauen. Trotz einiger umstrittener Entscheidungen des Schiedsrichters blieb die Spannung hoch.

In der 64. Minute schien der FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz erneut zu treffen, doch das Tor wurde aufgrund von Abseitsstellung aberkannt. Dennoch ließen sie sich nicht entmutigen und erzielten in der 52. Minute das zweite Tor, gefolgt von einem weiteren Treffer in der 60. Minute, der die Führung auf 3:0 ausbaute.

Der FC Hohenhaus Tenne Schladming kämpfte tapfer weiter und erzielte in der 77. Minute durch Burgsteiner einen Ehrentreffer, der jedoch nicht ausreichte, um die Niederlage zu verhindern. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 4:1-Sieg für den FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz.

Die drei Zähler katapultierten Gamlitz in der Tabelle auf Platz sieben. Mit 50 geschossenen Toren gehört FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz offensiv zur Crème de la Crème der Landesliga. FC Gamlitz ist seit drei Spielen unbezwungen.

Auf 14. Rang hielt sich FC Hohenhaus Tenne Schladming in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die vierte Position inne. Trotz der Schlappe behält der Gast den elften Tabellenplatz bei. Die Situation bei FC Schladming bleibt angespannt. Gegen Gamlitz kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein.

Am nächsten Freitag reist FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz zum SC Kalsdorf, zeitgleich empfängt Schladming UFC Fehring.

Stimme zum Spiel:

Zoran Begic (Trainer Gamlitz): "Natürlich bin ich mit dem Sieg zufrieden sein. So ein klares Ergebnis ist jedenfalls in Ordnung. Schladming hat ihr Spiel aufgezogen, das machen sie auch wirklich gut. Wir haben aber das richtige Mittel gefunden und auch verdient in der Höhe gewonnen."

Landesliga: FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz – FC Hohenhaus Tenne Schladming, 4:1 (1:0)

77 Andreas Burgsteiner 4:1

64 David Katzianschütz 4:0

61 Alen Polanec 3:0

53 Kenan Dzakovac 2:0

31 Dominik Oswald 1:0

Foto: Christian Fauland

