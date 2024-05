Nach 0:11-Debakel gegen SV Wildon: USV-Gnas-Trainer zurückgetreten

Details Freitag, 03. Mai 2024 21:39

Ein denkwürdiges Spiel ereignete sich, als der SV Raiffeisen Wildon den USV Gnas in einem beeindruckenden Auswärtsspiel dominierte. Schon von Anfang an setzte Wildon ein klares Zeichen und beendete das Spiel mit einem außerordentlichen 11:0 Sieg. Die Gäste zeigten eine überwältigende Leistung, die von Beginn bis zum Ende des Spiels anhielt, während Gnas trotz Heimvorteil keine Antwort auf die offensive Macht der Wildoner fand. Wenige Minuten nach dem Spiel ist Gnas-Langzeittrainer Marko Kovacevic zurückgetreten.

Marko Kovacevic warf kurz nach Spielende das Handtuch

Ein Sturm bricht los: Wildon dominiert von Beginn an

Das Spiel begann mit einem frühen Angriff der Heimmannschaft, doch die erste echte Chance des Spiels ging an Gnas nach einem Eckball in der zweiten Minute. Wildon ließ sich jedoch nicht beeindrucken und eröffnete den Torreigen bereits in der neunten Minute durch Zorko Gal. Gal verdoppelte seinen Erfolg nur drei Minuten später, indem er zum 0:2 traf und damit den Grundstein für einen historischen Abend legte. Miha Kancilija erhöhte in der 16. Minute auf 0:3, nachdem ein großer Fehler vom Torwart von Gnas ausgenutzt wurde. Die Gäste bauten ihren Vorsprung weiter aus, mit Toren von Matej Hoic und erneut Kancilija, was das Spiel zur Halbzeit bereits entschieden zu haben schien mit einem Stand von 0:7.

Keine Gnade: Wildon setzt sein Torfestival fort

Nach der Pause änderte sich das Bild nicht. Trotz einiger Wechsel auf Seiten von Gnas, um das Spiel zu stabilisieren, fand die Heimmannschaft keine Lösung gegen die Offensivmaschinerie der Gäste. Robert Pusaver und Matej Hoic erhöhten den Vorsprung für Wildon weiter, bevor Felix Pegam in der 87. Minute das 0:11 markierte. Gnas hatte zwar im Laufe des Spiels einige Chancen, doch die Defensive von Wildon stand sicher, und die wenigen Versuche der Heimmannschaft wurden vom Wildoner Tormann souverän pariert.

Das Spiel endete mit einem überragenden Sieg für den SV Raiffeisen Wildon, der mit diesem Ergebnis ein klares Zeichen in der Liga setzte. Für den USV Gnas war es hingegen ein Abend zum Vergessen, der in Erinnerung bleiben wird, allerdings aus den falschen Gründen. Die Fans der Heimmannschaft verließen das Stadion lange vor dem Schlusspfiff, sichtlich enttäuscht von der Leistung ihrer Mannschaft. Wildon hingegen feierte einen der höchsten Siege ihrer Geschichte und setzte ein beeindruckendes Statement in einer Saison, die noch viele Überraschungen bereithalten könnte.

Stimme zum Spiel:

Heinz Karner (Sportlicher Leiter Wildon): "Das war eines jener Spiele, wo jeder Schuss ein Tor wird. Das muss man einfach so sagen. Wir sind natürlich glücklich mit dem Sieg. Alles andere wäre vermessen. Die Mannschaft hat heute nie aufgehört, sondern konzentriert weitergemacht und wollte weitere Tore schießen. Natürlich ist dann alles für uns gelaufen. Ich bin schon lange im Geschäft, aber so ein Ergebnis in der Landesliga hab ich nicht in Erinnerung. Unglaubliches Spiel der Mannschaft - Riesenkompliment."

Aufstellungen:

Gnas: Sebastian Haas - Rene Wagist, Sebastian Roth, David Friedl, Tobias Kölli - Raphael Kniewallner (K), Daniel Zimmermann, Marc Pöllitsch, David Fink, Stefan Thomas Strohmaier - Johannes Unegg



Ersatzspieler: Nik Tisler, Marco Trummer, Daniel Rossmann, Thomas Suppan, Leonhard Kaufmann, Daniel Wolfgang Hierzer



Trainer: Marko Kovacevic

Wildon: Lukas Waltl - Jure Travner, Fran Slamberger, Robert Pusaver - Nazar Gurban, Sandro Foda, Miha Kancilija, Marc Möstl, Patrick Franz Schlatte (K), Zorko Gal - Matej Hoic



Ersatzspieler: Andreas Boßler, Kenan Jasarevic, Tiziano Klamler, Felix Pegam, Max Rauter, Markus Farnleitner



Trainer: BEd Roland Spreitzer

Landesliga: Gnas : Wildon - 0:11 (0:7)

87 Felix Pegam 0:11

84 Robert Pusaver 0:10

70 Matej Hoic 0:9

63 Robert Pusaver 0:8

46 Patrick Franz Schlatte 0:7

34 Miha Kancilija 0:6

29 Miha Kancilija 0:5

26 Matej Hoic 0:4

16 Miha Kancilija 0:3

12 Zorko Gal 0:2

9 Zorko Gal 0:1

