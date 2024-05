Spannendes Unentschieden in der Nunner Arena: SV Tillmitsch und Eggendorf/Hartberg Amat. teilen die Punkte

Details Freitag, 03. Mai 2024 22:11

Der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch lud den FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. zum Spiel der Runde in die Nunner-Arena. In einem Spiel, das den Namen Spitzenspiel vollstens gerecht wurde, teilten sich die beiden Mannschaften beim Schlusspfiff die Punkte mit einem 2:2 Unentschieden. Die Gäste gingen in der ersten Halbzeit in Führung, doch SV Tillmitsch drehte das Spiel noch vor der Pause. Ein später Ausgleichstreffer sicherte Eggendorf/Hartberg Amat. schließlich einen Punkt in diesem hart umkämpften Match.

Erste Halbzeit: Von einem frühen Rückstand zur Führung - Doppelpack von Schloffer

Der Tabellenführer Tillmitsch startete mit hohem Tempo und hatte bereits in den ersten Minuten zwei hervorragende Chancen, die Führung zu übernehmen. Der Tabellenzweite Eggendorf/Hartberg Amat. hielt jedoch dagegen und kam auch zu guten Möglichkeiten. Ihr Druck zahlte sich in der 27. Minute aus, als Nelson Prenner die Gäste in Führung brachte.

Doch SV Tillmitsch ließ sich nicht unterkriegen. Nach einem Elfmeter in der 38. Minute gelang David Schloffer der Ausgleich. Er verwandelte nicht nur den Strafstoß, sondern traf nur wenige Minuten später erneut und brachte seine Mannschaft mit 2:1 in Führung. Der Doppelschlag von Schloffer kurz vor der Halbzeitpause drehte das Spiel und setzte ein klares Zeichen. Die rund 600 Besucher waren aus dem Häuschen und sahen endlich einmal ein Spiel, bei dem die Akteure sich wenig um Taktik scherten, sondern das Visier auf Angriff eingestellt hatten.

Zweite Halbzeit: Drama bis zum Schluss

Die zweite Hälfte bot weiterhin ein offenes und spannendes Spiel. Beide Teams suchten nach Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden. Eggendorf/Hartberg Amat. drängte auf den Ausgleich und fand schließlich in der 67. Minute durch Thomas Rotter den Weg ins Tor. Sein Treffer zum 2:2 folgte nach einer Ecke und belohnte die Gäste für ihre Bemühungen.

In den Schlussminuten des Spiels nahm die Spannung weiter zu. Eggendorf/Hartberg Amat. musste nach einer roten Karte gegen Lukas Hirschböck in der 86. Minute die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten. Er stoppte Filip Smoljan aus vollem Lauf mit einem Foul von hinten. Was wäre wohl passiert, wenn der Tillmitscher um eine Nuance schneller gewesen wäre? Wir werden es wohl nie erfahren. Den Tillmitsch Panthers gelang es aber nicht, den numerischen Vorteil auszunutzen und das Spiel für sich zu entscheiden. Auch eine Nachspielzeit von sechs Minuten brachte keine Veränderung mehr am Ergebnis.

Das Spiel endete mit einem leistungsgerechten 2:2 Unentschieden, wobei beide Mannschaften ihre Momente hatten, aber letztendlich keiner den entscheidenden Schlag setzen konnte. Ein packendes Spiel, das die Fans beider Lager bis zum Schluss in Atem hielt. Beide Teams bewiesen, dass sie nicht umsonst an der Spitze der Tabelle rangieren.

Stimmen zum Spiel:

gibts hier...

Landesliga: SV Tillmitsch : Eggendorf/Hartberg - 2:2 (2:1)

67 Thomas Rotter 2:2

45 David Kevin Schloffer 2:1

38 David Kevin Schloffer 1:1

27 Nelson Prenner 0:1

Aufstellungen:

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Patrick Krenn - Haris Hrustan, David Immanuel Otter (K), Emir Dautovic, Bostjan Bizjak, Sebastian Jost - Sven Dodlek, Paul Krizanac, Philipp Posch, David Kevin Schloffer - Timotej Polanc

Ersatzspieler: Markus Heil, Dominic Andre Langbauer, Erich Baumann, Filip Smoljan, Simon Johannes Scheucher, Adam Radai

Trainer: Bernd Windisch

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.: Maximilian Pußwald, Emir Redzic (K), Damjan Kovacevic, Can Kisa, Nelson Prenner, Michael Hutter, Thomas Rotter, Marcel Laschet, Tobias Pfeffer, Matthias Postl, Sam Schutti

Ersatzspieler: Harald Postl, Lind Hajdari, Lukas Hirschböck, Jakob Mauerhofer, Michael Haas, Erik Schellenberger

Trainer: Markus Karner

by ReD

Fotos: RIPU-Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.