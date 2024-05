FC Schladming ringt Herbstmeister UFC Fehring nieder

Details Freitag, 03. Mai 2024 22:45

In einem spannungsgeladenen Match, das bis zum Schlusspfiff für Nervenkitzel sorgte, setzte sich der FC Schladming mit einem 2:1 gegen den UFC Fehring durch. Das Spiel, das im Stadion von Schladming ausgetragen wurde, zeigte von Beginn an, dass beide Teams entschlossen waren, die drei Punkte zu ergattern. Doch letztlich waren es die Gastgeber, die die Oberhand behielten und einen wichtigen Sieg einfahren konnten. Schladming macht damit einen weiteren großen Schritt Richtung Klassenerhalt. Man liegt sechs Runden vor Schluss acht Punkte über dem sicheren Ufer.

Ein intensiver Start

Die Partie begann energiegeladen, mit beiden Teams, die sofort nach dem Anpfiff ihre Absichten klar machten. Schladming, angeführt von Leonhard Ettlmayr, zeigte früh offensive Bemühungen, doch auch Fehring kam durch Felix Glanz bedrohlich vor das Tor. Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten blieb das Tor in den ersten Minuten unberührt. Die Schladminger, die von einer Niederlage in der letzten Woche gegen den FC Gamlitz kamen, zeigten sich besonders motiviert, vor heimischem Publikum eine starke Leistung zu zeigen. Ihre Bemühungen wurden in der 18. Minute belohnt, als Leonhard Ettlmayr vom Elfmeterpunkt das 1:0 erzielte und seinem Team die Führung verschaffte. Dieses Tor gab Schladming zusätzlichen Schwung, und sie dominierten große Teile der ersten Halbzeit. Man hatte auch gleich weitere tolle Gelegenheiten, um die Führung auszubauen, daraus wurde aber nichts. Doch auch der Schladminger Goalie musste sich in dieser Phase auszeichnen.

Spannung bis zum Schluss

Nach der Pause kehrte Fehring mit erneuertem Elan zurück und drängte auf den Ausgleich. Die besseren Chancen hat aber Schladming: Krammel kann eine Top-Gelegenheit nach Vorarbeit von Lep nicht nutzen. Ihre Bemühungen schienen zunächst vergeblich, bis in der 62. Minute Daniel Krammel für Schladming das 2:0 erzielte, was die Hoffnungen der Gäste auf eine Wende zu dämpfen schien. Schöne Vorarbeit von Reiter und Krammel schlenzt das Leder ins Eck. Doch Fehring gab nicht auf und antwortete nur eine Minute später mit einem Tor durch Felix Glanz, was das Spiel wieder offen machte. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als Schladming in den letzten Minuten des Spiels alles daransetzte, den Vorsprung zu verteidigen. Herausragend waren dabei die Paraden von Torhüter Chris Krenn, der mit spektakulären Aktionen sein Tor sauber hielt. Fehring unternahm verzweifelte Versuche, den Ausgleich zu erzielen, doch Schladming stand bis zum Schlusspfiff sicher in der Verteidigung.

Als das Spiel in der 94. Minute endete, feierten die Schladminger Fans den knappen, aber verdienten Sieg ihrer Mannschaft. Dieser Erfolg gegen Fehring könnte für Schladming ein wichtiger Schritt in der laufenden Saison sein, während Fehring sich von dieser Niederlage erholen muss. Die intensive Partie zeigte einmal mehr, dass im Fußball bis zum letzten Pfiff alles möglich ist.

Stimme zum Spiel:

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Das war heute eine sehr enge Partie. Ich denke aber, dass wir verdient gewonnen haben. Der Einsatz war unglaublich heute. Ich muss der Mannschaft wieder ein Kompliment aussprechen. Was da Woche für Woche abgeliefert wird, ist schon sehr stark. Wir sind natürlich überglücklich mit den drei Punkten. Fehring hat eine sehr starke Mannschaft, die nicht umsonst dort steht, wo sie steht."

Aufstellungen:

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Christian Krenn - Martin Reiter, Leonhard Ettlmayr (K), Thomas Weikl, Andre Unterberger - Johannes Felsner, Sebastian Auer, Marcel Ruckhofer, Simon Petscharnig - Marcel Lep, Daniel Krammel



Ersatzspieler: Philipp Schrempf, Marijan Blazevic, Lars Kabusch, Leon Grgic, Christoph Kollau, Andreas Burgsteiner



Trainer: Peter Halada

Fehring: Pascal Sommerfeld (K) - Denis Topolovec, Christopher Spanring - Nejc Omladic, Jan Marcijus, Tobias Höber, Marco Lindner, Michael Weitzer, Julian Fabian, Julian Leitgeb - Felix Glanz



Ersatzspieler: Elias Baumgartner, Philip Lorenzer, Maximilian Lindenmann, Laurens Robert Schmuck, Thomas Potzmann



Trainer: Saso Kupcic

Landesliga: Schladming : Fehring - 2:1 (1:0)

63 Felix Glanz 2:1

62 Daniel Krammel 2:0

18 Leonhard Ettlmayr 1:0

