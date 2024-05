Ungefährdeter Heimsieg: SV Lebring triumphiert mit 4:0 gegen SV Frauental

Details Freitag, 03. Mai 2024 22:59

In einem fesselnden Fußballspiel zeigte der SV Lebring eine herausragende Leistung gegen den SV Frauental und sicherte sich einen beeindruckenden 4:0-Sieg. Von Beginn an dominierte SV Lebring das Spielgeschehen und ließ dem Gegner kaum Chancen, ins Spiel zu finden. Mit einer starken Offensive und einer soliden Verteidigung gelang es dem Team, die Kontrolle über das Spiel zu behalten und einen klaren Sieg zu erzielen.

Florian Gruber traf dreimal

Ein starkes erstes Halbzeit für SV Lebring

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Mannschaften versuchten, früh im Spiel die Oberhand zu gewinnen. Trotz eines ausgeglichenen Beginns mit wenigen Torchancen für beide Seiten, nahm das Spiel ab der 25. Minute Fahrt auf, als SV Lebring begann, den Druck zu erhöhen. In der 34. Minute brach schließlich Florian Gruber den Bann und erzielte das erste Tor für SV Lebring, indem er nach einer Flanke von rechts gekonnt mit dem linken Fuß ins lange Eck traf. Dieses Tor gab SV Lebring sichtlich Auftrieb, und das Team erhöhte den Druck weiter. Nur wenige Minuten später, in der 43. Minute, war es erneut Florian Gruber, der mit einem weiteren Treffer das 2:0 markierte. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Jonas Lang in der 45. Minute auf 3:0, was die Dominanz von SV Lebring in der ersten Halbzeit unterstrich.

SV Lebring hält den Druck aufrecht

Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte SV Lebring seine starke Leistung fort und ließ SV Frauental kaum Raum zur Entfaltung. Trotz mehrerer Wechsel bei beiden Mannschaften, die darauf abzielten, frische Energie ins Spiel zu bringen, blieb SV Lebring die dominierende Kraft auf dem Spielfeld. In der 46. Minute krönte Florian Gruber seine hervorragende Leistung mit einem dritten Tor, was ihm einen Hattrick bescherte und das Ergebnis auf 4:0 für SV Lebring erhöhte. Trotz weiterer Bemühungen von SV Frauental, ins Spiel zurückzufinden, blieb die Defensive von SV Lebring unüberwindbar, und das Spiel endete mit einem verdienten 4:0-Sieg für SV Lebring.

Das Spiel zeigte die Stärke und Geschlossenheit von SV Lebring, während SV Frauental trotz der Niederlage kämpferischen Geist bewies. Für SV Lebring war dieser Sieg ein wichtiger Schritt in der Saison, und das Team wird sicherlich versuchen, auf dieser Leistung aufzubauen. SV Frauental hingegen wird nach Wegen suchen müssen, um sich von dieser Niederlage zu erholen und in den kommenden Spielen stärker zurückzukommen.

Aufstellungen:

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Martin Lanz, Christoph Martschinko, Florian Ferk - Nikola Vuksanovic, Nejc Rober, Florian Gruber, Michael Hofer (K) - Marco Heil, Jonas Lang, Jure Volmajer

Ersatzspieler: Dominik Huberts, Herbert Rauter, Stefan Greistorfer, Peter Tschernegg, Benjamin Pummer, Moritz Zettl

Trainer: Robert Kothleitner

SV Domaines Kilger Frauental: Julian Kalpacher - Konrad Frölich, Thomas Fauland (K), Manuel Christof, Jan-Peter Koch - Sebastian Mann, Joachim Jun. Koch, Nardi Lazaric, Martin Gosch - Christian Dengg, Julian Christof

Ersatzspieler: Daniel Paul, Dominik Weiss, Marco Sundl, Borna Marton, Jan Ulrich, Denis Tubic

Trainer: BEd Patrick Rieger

