Friedl-Goldtor bringt SK Fürstenfeld drei Punkte gegen ASK Köflach

In einem intensiven Match zwischen SK Raiffeisen Fürstenfeld und ASK Mochart Köflach konnten die Hausherren mit einem knappen 1:0-Sieg triumphieren. Ein frühes Tor von Christoph Friedl erwies sich als entscheidend für den Ausgang des Spiels. Trotz zahlreicher Wechsel und Anstrengungen beider Mannschaften blieb es bei dem einzigen Treffer des Abends.

Fürstenfeld setzt frühes Zeichen

Die Partie begann dynamisch, mit einem SK Fürstenfeld, das von Beginn an auf den Führungstreffer drängte. Bereits in der 9. Minute gelang es Christoph Friedl, nach einer Unachtsamkeit der Köflacher Defensive, den Ball über die Linie zu drücken und die Heimmannschaft in Führung zu bringen. Nach einem indirekten Freistoß kann der Tormann der Gäste den Ball nicht in seinen Händen halten. Christoph Friedl steht goldrichtig da und braucht den Ball nur noch über die Linie drücken. Dieser frühe Treffer setzte nicht nur ein klares Zeichen, sondern zeigte auch die Entschlossenheit der Fürstenfelder, das Spiel zu dominieren. Trotz weiterer Angriffe und einem spektakulären Kopfball von Friedl, der in der 25. Minute nur die Stange traf, blieb es zur Halbzeit beim 1:0.

Intensive zweite Hälfte ohne weiteren Torerfolg

In der zweiten Hälfte des Spiels versuchten beide Mannschaften, ihre Spielanteile zu erhöhen. ASK Köflach brachte frische Kräfte in die Partie, in der Hoffnung, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Man macht jetzt auch mehr Druck, riskiert mehr, doch Treffer sollte keiner gelingen. Trotz der Wechsel, darunter die Einwechslungen von Pascal Scherz und Christoph Michelitsch in der 44. Minute, gelang es den Gästen nicht, den entscheidenden Treffer zu setzen. Auch Fürstenfeld nutzte die Möglichkeit, frische Beine aufs Feld zu bringen, um die Führung zu verteidigen. Unter anderem kam Edin Mujkanovic für Elias Neubauer und Tobias Goldgruber für Oliver Bacher in der 75. Minute ins Spiel. Diese strategischen Wechsel sollten dazu beitragen, das knappe Ergebnis über die Zeit zu bringen.

Obwohl beide Teams bis zum Schlusspfiff in der 95. Minute kämpften, änderte sich am Ergebnis nichts mehr. Fürstenfeld konnte den Vorsprung erfolgreich verteidigen und sicherte sich so drei wichtige Punkte in diesem hart umkämpften Match. ASK Köflach hingegen musste trotz einer engagierten Leistung und einigen vielversprechenden Momenten die Heimreise ohne Punkte antreten.

Stimme zum Spiel:

Christoph Meier (Trainer Fürstenfeld): "Unterm Strich ein dreckiger Arbeitssieg. In der ersten Halbzeit waren wir das klar bessere Team und hätten mit 3:0 führen müssen. In der zweiten Halbzeit war Köflach etwas aktiver. Köflach hatte wie wir eine gute Konterchance, die weder wir noch die Köflacher nutzen konnten. Wir hätten alles schon in der ersten Halbzeit entscheiden müssen. Dann wäre das ganze nicht so spannend gewesen. Für die Mannschaft war der Sieg wichtig, weil es ein Arbeitssieg war. Jetzt wartet eine englische Woche auf uns, die wir natürlich mit weiteren guten Ergebnissen bestreiten wollen. Wir werden uns bestmöglich darauf vorbereiten. Ich bin mit dem Sieg heute natürlich sehr zufrieden."

Aufstellungen:

Fürstenfeld: Michael Grassmugg - David Fritz, Andreas Wilfling, Mario Krammer, Christoph Friedl - Jan Meimer, Andreas Kleindienst, Vito Mörec - Oliver Bacher, Andreas Glaser (K), Elias Neubauer



Ersatzspieler: Kevin Hergovits, Tobias Goldgruber, Edin Mujkanovic, Jan Felix Ritter, Peter Kandlhofer, Florian Jessenitschnig



Trainer: Christoph Meier

ASK Mochart Köflach: Nik Sturm - Lukas Martin Schusteritsch, Petar Smoljan, Julian Kohlbacher, Tomislav Valasko, Florian Videk - Bosko Boskovic, Ben Schweinzer - Fabio Pistrich, Niko Salika, Nikica Filipovic (K)



Ersatzspieler: Pascal Scherz, Marco Walcher-Langmann, Christoph Michelitsch, Bozo Kosorcic, Daniel Marinic, Luca Pistrich



Trainer: Goran Milicevic

Landesliga: Fürstenfeld : Köflach - 1:0 (1:0)

9 Christoph Friedl 1:0

Foto: RIPU Sportfotos

