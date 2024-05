Eiskalter SC Kalsdorf deklassiert FC Weinland Gamlitz

Details Freitag, 03. Mai 2024 23:10

In einem spannenden Freitagabendspiel zeigte der SC Kalsdorf eine herausragende Leistung gegen den FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz, die in einem beeindruckenden 6:0-Endstand mündete. Trotz eines ausgeglichenen und torlosen ersten Durchgangs entfaltete sich die wahre Stärke der Kalsdorfer in der zweiten Hälfte, was ihnen einen wohlverdienten Sieg einbrachte.

Ein Kampf der Giganten mit zögerlichem Beginn

Die Partie begann unter weniger idealen Wetterbedingungen, was die Spieler jedoch nicht daran hinderte, ihr Bestes zu geben. Beide Teams starteten ambitioniert in das Spiel, wobei der SC Kalsdorf die ersten Minuten dominierte. Eine Reihe von verpassten Chancen prägte die Anfangsphase, wobei die Kalsdorfer trotz guter Möglichkeiten keinen Treffer erzielen konnten. Der FC Gamlitz hielt dagegen und erspielte sich ebenfalls einige Gelegenheiten, die jedoch ebenfalls nicht in Toren resultierten. Die erste Halbzeit war geprägt von vergebenen Chancen auf beiden Seiten, was die Mannschaften mit einem 0:0 in die Pause gehen ließ.

Explosive zweite Halbzeit sichert den Sieg für Kalsdorf

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit einem energischen Kampf um die Vorherrschaft auf dem Feld. Doch es dauerte nicht lange, bis der SC Kalsdorf seine Effizienz vor dem Tor unter Beweis stellte. Daniel Steinwender brach in der 53. Minute den Bann und erzielte das 1:0, was den Beginn einer wahren Torgala markierte. Nur vier Minuten später erhöhte Rok Sirk auf 2:0, gefolgt von einem weiteren Treffer durch Gregor Grubisic in der 70. Minute, der das Ergebnis auf 3:0 schraubte. Die Kalsdorfer schienen unaufhaltsam, und Luca Pichler trug in der 82. Minute mit dem 4:0 weiter zur Demütigung der Gäste bei. In den Schlussminuten zeigte der SC Kalsdorf keine Anzeichen von Nachlässigkeit und erzielte durch Daniel Steinwender und Gregor Grubisic in der 90. Minute zwei schnelle Tore, was das Ergebnis auf ein schwindelerregendes 6:0 erhöhte.

Das Spiel endete mit einem triumphalen Sieg für den SC Kalsdorf, der seine Überlegenheit auf dem Platz deutlich machte. Der FC Gamlitz, obwohl kämpferisch bis zum Schluss, konnte die herausragende Leistung der Kalsdorfer nicht übertreffen und musste eine schwere Niederlage hinnehmen. Dieses Spiel wird sicherlich als eine der bemerkenswertesten Leistungen in der Geschichte des SC Kalsdorf in Erinnerung bleiben.

Stimme zum Spiel:

Jörg Schirgi (Trainer Kalsdorf): "Die Jungs spielen zurzeit auf einem extrem hohen Niveau und setzen alles um, was wir uns vornehmen! Besonders freue ich mich dass wir gegen das hohe Pressing von Gamlitz immer wieder Lösungen parat hatten! Ich denke, dass der Sieg auch verdient ist, auch wenn wir erst in der zweiten Halbzeit dann auch die Tore gemacht haben. Natürlich bin ich mit dem Sieg sehr zufrieden. Die Burschen haben nicht nachgelassen und weitergemacht. So stellt man sich das als Trainer vor. So darf es weitergehen."

Aufstellungen:

Kalsdorf: Alexander Strametz, Vedran Vrhovac, Dragan Smoljan, Lukas Skrivanek, Rok Sirk, Daniel Steinwender, Lukas Bernhard Schloffer, Gregor Grubisic, Stefan Johannes Pfeifer (K), Luca Pichler, Dominik Derrant



Ersatzspieler: Chris Weigelt, Raphael Glanznig, Roland Schadl, Samuel Rich Oteng, Sanel Hodzic, Mario Pilz



Trainer: Jörg Schirgi

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Matej Andrejc, Jan-Markus Hiden, Franz Christopher Sundl, Kenan Dzakovac, Boris Planeta, Timotej Mate, Moritz Wolkinger, Sandro Sabathy (K), Alen Polanec, Fabian Maurice Neuhold, Dominik Oswald



Ersatzspieler: Endrit Basha, Gabriel Rode, Philip Bruno Fuchs, Nico Zürngast, David Katzianschütz, Ivan Mihaljevic



Trainer: Zoran Begic

Landesliga: Kalsdorf : Gamlitz - 6:0 (0:0)

92 Gregor Grubisic 6:0

90 Daniel Steinwender 5:0

82 Luca Pichler 4:0

70 Gregor Grubisic 3:0

57 Rok Sirk 2:0

53 Daniel Steinwender 1:0

