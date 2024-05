Kovacevic nach 0:11 und Rücktritt bei USV Gnas: "Verspüre nur Dankbarkeit an meinen Herzensverein"

Details Freitag, 03. Mai 2024 23:00

Nach dem historischen 0:11-Debakel von USV Gnas gegen SV Wildon (Spielbericht) standen der sportliche Leiter Andreas Zach und der noch gestern Abend zurückgetretene Trainer Marko Kovacevic zum Interview bereit. Die Niederlage der Gnaser könnte den Abstieg in die Oberliga Süd-Ost besiegeln.

Andreas Zach, sportlicher Leiter Gnas:

zum Spiel..

"Man muss leider sagen, dass die Niederlage zur Gesamtsituation passt. Es schaut so aus, als ob vor allem die Partie gegen Lafnitz, wo wir in neun Minuten die Partie aus der Hand gegeben haben, im Kopf der Spieler mehr angerichtet hat als gedacht. Wildon hat sich in einen Rausch gespielt und jeder Schuss war ein Tor. Die Enttäuschung ist groß."

zum Trainerrücktritt..

"Wir müssen die Entscheidung von Marko Kovacevic akzeptieren, obwohl es nicht leicht ist. In den neun Jahren ist eine Freundschaft entstanden. Insofern tut es sehr weh, dass er sich zurückgezogen hat. Aber auch das spricht für ihn. Er sieht darin offenbar noch einmal einen Impuls. Natürlich stehen wir in der Tabelle nicht ohne Grund da, wo wir stehen. Das alles aber am Trainer festzumachen, wäre nicht fair gegenüber Marko. Was er in den neun Jahren hier geleistet und aufgebaut hat, steht über allem. Man muss die Spieler in die Pflicht nehmen."

Marko Kovacevic, Trainer Gnas:

"So ein Ergebnis kommt zustande, wenn die Feldspieler die Verantwortung, einem 16-jährigen Torhüter übertragen. Jedoch übernehme ich für heute, das letzte Mal die alleinige Verantwortung. Ich hätte mir nach neun Jahren einen anderen Abschied vorgestellt, aber so brutal kann halt Fußball sein. Nach neun Jahren Gnas verspüre ich jedoch nur Dankbarkeit an meinen Herzensverein"

